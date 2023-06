Ahogy arról beszámoltunk, az atomvárosiaknál folytatja pályafutását az NB II-es Budafokról távozó Beke Péter. A 22 éves csatár közösségi oldalán nemcsak klubváltásáról számolt be büszkén, de párjával közös fotókat is szívesen oszt meg. A szerencsés hölgy pedig nem más, mint Illés Viktória, azaz DJ Yamina.

Hazánkban és külföldön is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő dj-jével jól kiegészítik egymást, a labdarúgó éppúgy eljár kedvese fellépéséire, mint ahogy a zenész is Bekével focimeccsekre. Vagy éppen pályafutása újabb állomására, ahogy tette ezt legutóbb Pakson is.