Tartós fogyás, testi-lelki egyensúly? Ez a módszer beválhat!

Ez a kombináció egyszerre célozza meg az izmok erősítését, a testtudatosság javítását, valamint támogatja a szív- és érrendszer egészségét.

A program egyik legfontosabb előnye, hogy kiegyensúlyozott és nem túl megterhelő, ezért hosszú távon is fenntartható. Lefedi a test minden igényét – az erő, a mobilitás és az állóképesség fejlesztését is, ezáltal segít megelőzni a túlterhelést és a sérüléseket. A pilates és a jóga dinamikus, de lassú, áramló mozgásformák, amelyek nyugtató hatásúak, és a rendszeres séta is hozzájárul a stressz csökkentéséhez, valamint a mentális egészség javításához.

Kiknek ajánlott ez a módszer, és hogy néz ki egy heti edzésterv? Kattintson, hogy megtudja!