Ártalmatlan kiütésnek hitte, kiderült, hogy bele is halhat

Vivian Neil először a húszas évei elején vette észre a testén jelentkező viszkető kiütéseket, amelyek miatt többször fordult már orvoshoz, de elmondása szerint mindig azt mondták neki, hogy ekcéma. A 43 éves nő mindenféle krémeket kapott, ami enyhíti a viszketést és az egész testén megjelent piros foltokat – írja a Bors.

Ahogy teltek az évek, a foltok egyre nagyobbak lettek, a viszketés pedig egyre elviselhetetlenebbé vált.

Három évvel ezelőtt az egyik folt elszíneződött, ekkor derült ki, hogy egy ritka vérrákos betegséggel élek évtizedek óta, amely a vérképző rendszer rosszindulatú, daganatos megbetegedése – mondta el Vivian.

Nem szerettem, ha látják a testem. Ha véletlenül szoknyát viseltem, akkor mindig vastag harisnyát húztam mellé, hogy ne lássák a foltjaimat – mesélte.

Viviant aztán az orvosva beutalta egy biopsziára, ahol kiderült, hogy ez egy ritka fajtája a ráknak. A fehérvérűség, vagy vérrák a vérképző rendszer rosszindulatú, daganatos megbetegedése.

