20 kilót adott le Gáspár Virág, elárulta a titkát

Tizenkilenc éves korára lefogyott, és boldog párkapcsolatban él Győzike kisebbik lánya. Párja retteg is, hogy elszeretik tőle a határozott, és egyre csinosabb Virágot.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

Nővére, Evelin után Gáspár Virág is komoly fogyókúrába kezdett, és egy év alatt húsz kilót sikerült leadnia. A Bors kifaggatta a kisebbik Gáspár lányt, mi motiválta a nagy változásra, és hány kiló mínusz a végcél.

Ösztönzött a testvérem átalakulása, de legfőképp a szerelem. Krisztián egy jó testalkatú, helyes fiú, és nem akarok „kilógni” mellőle, így lassan egy éve eldöntöttem, hogy lefogyok.

Eddig húsz kilót adtam le, és még tíz kiló mínusz a terv. Ha azt elérem, akkor nagyon büszke leszek magamra, de egyébként már most sokkal jobban érzem magam a bőrömben

– mesélte a Borsnak Virág, aki elmondása szerint egyáltalán nem sanyargatta magát, csak elkezdett odafigyelni az étkezésére.

Lassan elhagyta a szénhidrátot, ma már húsok mellé inkább csak salátát eszik, beiktatta az életébe a testmozgást, és egy-két praktikát még elárult a lapnak.

Igazából azzal indult az egész, hogy elkezdtem kisebb adagokat enni. Mindenből a felét. Aztán egyre tudatosabban figyeltem arra, hogy mit „szabad” enni és mit nem. Alkoholt például már egyáltalán nem iszom, azt teljesen elhagytam, szinte csak vizet fogyasztok – mondta a kisebbik Gáspár lány, akinek már most nagyon látványos az átalakulása. Párja retteg is, hogy más is szemet vethet rá…

Krisztián mostanában többször is mondta, hogy úgy fogyok, hogy a végén lecsapnak a kezéről. Viccelődik, de picit azért érzem, hogy van benne félsz. Jól esik nagyon, de főleg az, hogy ő húsz kiló plusszal szeretett belém. Neki úgy is tetszettem, most is, és nyilván mínusz harminccal is fogok

– mondta.

Virág egyébként nemcsak a fogyókúra terén, hanem a jövőjét illetően is elszánt. Szerelmével az iskola után nagy terveik vannak.

Azt beszéltük, hogyha leérettségizünk, elkezdjük felépíteni a jövőnket. Krisztián szerintem biztosan valami vállalkozást indít, neki az az álma, és én is szeretnék belefogni valamibe.

Jelenleg az influenszerkedés érdekel, ez egy lehetőség most, amivel élek is, de mivel Dunát lehet rekeszteni ebből, hosszútávon szeretnék valami mást csinálni. Még van egy kis időm kitalálni, amíg iskolapadban ülök.

És miután a fiatalok szekere elindult, a családalapítással sem szeretnének sokat várni.

Ha beindítottuk az üzleti terveinket, utána jöhet minden: eljegyzés, házasság, gyerek. De ez még picit odébb van, 1-2 év még biztosan – tette hozzá Virág.