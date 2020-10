A magyar énekesnő a 42. szülinapján jelentette be, hogy babát vár

Szalóki Ágiéknál nagy a boldogság, kisbabát vár az énekesnő.

42 éves lettem a mai napon és örömmel tudatom Veletek, hogy kisbabát várok, a 4. hónapban vagyok. Éljen az élet! ❤️ – így tudatta Szalóki Ági a közösségi oldalán, hogy anyai örömök elé néz. Képet is csatolt a bejegyzéshez, amin már gömbölyödő pocival látható. Ezt, ide kattintva lehet megnézni.

A többszörös Fonogram és Liszt-díjas énekesnő, aki elsősorban népdalokat és azok feldolgozásait mutatja be, évek óta gyerekeknek is énekel és gyerekkoncertjei is vannak, ahol mesél és mondókázik is velük. Két gyereklemeze, a Gingalló és a Cipity Lőrinc, az Év lemeze díjat is elnyerte.