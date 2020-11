Egy pillanaton múlt csak Zsidró Tamás élete

fojtogatás / 21 perce

Hónapokon keresztül terrorizálta cellatársait két rab az egyik magyarországi börtönben. Megverték őket és elvették az ételeiket, cigarettájukat és kávéjukat is. Egyiküket egy madzaggal fojtogatták is. Mosni is kellett rájuk, és meg is kellett őket masszírozni.