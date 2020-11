Ez megható volt! Stohl András lányos apaként nagyon érzékeny lélek

Stohl András nem könnyen pityereg, de most apaként, nagyon átérezte a helyzetet. Győrfi Dániel és Stana Alexandra produkcióján hatódott meg a Dancing with the Starsban.

Most hétvégén Détár Enikőék szerepeltek utoljára a Dancing with the Starsban, a versenyből őket szavazták ki. A műsor legmeghatóbb pillanata azonban ezúttal nem a búcsú volt. Győrfi Dániel és Stana Alexandra rumbát táncoltak, Alexa pedig a produkció előtti videóban elmesélte, hogy édesapja már nem él, de nagyon szeretné, ha a táncuk után büszke lenne rá onnan fentről.