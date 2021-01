Ez meredek! Új anyósa alig idősebb Fecsónál

Néhány hete új párkapcsolatban él Vasvári Vivien volt férje, Szegedi Ferenc. Fecsót az sem zavarja, hogy barátnője anyukája korabeli, az asszony mindössze 44 éves.

Furcsa mozaikcsalád vagyunk. Beának is van egy gyereke, Medox, akivel Edward na­gyon sokat bandázik, ám a fiam az anyósom kislányáért, a hat­éves Laráért rajong. Tisztára szappanopera az életünk – me­sélte a Borsnak nevetve Szegedi Fecsó, akinek anyósa csupán négy évvel idősebb az üzletembernél.

Bea édesanyja nagyon fiatal, negyvennégy éves, úgyhogy az első találkozáskor mondtam is neki, hogy ha lehet, akkor hagyjuk a magázódást. Hozzá vagyok már szokva a fiatal anyós-após jelöltekhez, úgyhogy nekem egyáltalán nem okoz kellemetlenséget, hogyha a párom szülei egyidősek velem. Azt gondolom, hogy eddig minden párom családjával nagyon jól kijöttem, és Beával is tökéletesen megvagyunk, ezúttal nincs okom panaszra – ismeri be a családapa, aki tavaly december óta alkot egy párt a szőke modellel.

Fecsó és Bea a koronavírusjárvány miatt egyelőre otthon, a négy fal között romantikázik.

Az exkluzív randevúk elmaradtak, hisz nem tudtam hova vinni, de többször is voltunk már sétálni, illetve egymásnál, úgyhogy most a járvány miatt az otthonunkhoz vagyunk kötve – nevetett Fecsó, aki egyébként maga is meglepődött, hogy mennyire nem hiányzik neki az éjszakai élet és a pezsgés.

Eleget pörögtem az elmúlt évtizedekben. Persze, nem mondom, olykor jó lenne el­menni egy étterembe vagy valami, de az, hogy minden hétvégén az egyik diszkó bárpultját támasszam, az már annyira nem foglalkoztat. Beával most jól egymásra találtunk, és remélem, hogy ez a jövőben sem fog változni. Sok tervem van az idei évre, és re­mélem, hogy ezúttal mindent sikerült is megvalósítani, mert 2020 nem éppen a legnyerőbb évjárat volt – mesélte.