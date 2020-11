Gyulladásokat találtak a tüdején: Majka a kórházból jelentkezett be

Nagyon erőtlen, fáj a háta és teljesen elkeseredett. Megdöbbentette, hogy kisebb gyulladásokat láttak a tüdején a CT felvételen és bent tartották a kórházba. Majoros Hajni is elkapta a fertőzést, pozitív lett a tesztje.

Sajnos rossz helyen vagyok, de nincs baj, legalábbis nagyon remélem – kezdte a videót Majka.

A rapper négy nappal ezelőtt jelentette be, hogy a koronavírus tüneteit tapasztalta magát, ezért teszteltetett, amiből kiderült, hogy fertőzött. Hétfőn csak a saját megnyugtatására ment be a kórházba, mert egy barátja is beteg és meg akartak győződni arról, hogy nincs komolyabb baj. Kiderült, hogy mégis, elváltozások láthatóak a tüdején:

azt mondták, hogy ebből a sok kis gyulladásból baj is lehet. Bent tartanak egy pár napra.

Most kapok egy pár nap gyógyszeres kezelést, aztán meglátjuk, mi történik. Mellbe ütött engem ez. Megijedek ezektől – mondta a rapper az élő videóban, amit a kórházban készített. Ebből az is kiderült, hogy a párja, Hajni is koronavírusos. Emiatt most még nagyobb az aggodalom.