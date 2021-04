Irén sír a kómában, ha meghallja gyermeke hangját – az életéért küzd a műtüdőre kötött kismama

Az orvosok többször is megmondták a férjének, hogy fel kell készülnie a legrosszabbra.

A Debrecenben lakó, 36 éves Haraszti Irén és Kovács Imre az égiek ajándékának tekintették a megismerkedésüket. A nő pénztárosként dolgozott egy élelmiszer-áruházban, a férfi ácsként kereste kenyerét. Imrének akkor már volt egy gyermeke az előző házasságából, a most 18 éves Melinda azonban szinte azonnal elfogadta édesapja új választottját. Miután a pár hivatalosan is összekötötte életét, bele is vágtak a babaprojektbe – írja a borsonline.hu alapján a haon.hu.

Irén nagyon vágyott az anyaságra, és álmáról akkor sem tett le, amikor nőgyógyásza közölte, nem lehet gyermeke. Férjével úgy döntöttek, részt vesznek a lombikprogramban. Hamar kiderült: a kismama ikreket vár. Hat héttel később az egyik magzat elhalt, ám az orvos megállapította, a másik egészséges.

Még láthatta gyermekét

Irén veszélyeztetett terhesként azonnal táppénzre ment. Terhessége nyolcadik hónapjában fájni kezdett a torka, belázasodott. Március 1-jén fektették be a debreceni kórházba. Nőnapon, a terhesség 36. hetében átszállították a klinikára, ahol elvégezték a császármetszést. Az anya még láthatta és a szívéhez ölelhette babáját, majd másnap elküldte Imrének eddigi utolsó üzenetét:

„A baba jól van, engem viszont visznek az intenzívre”.

A fiatal nőnek rohamosan romlani kezdett az állapota. Visszavitték a Covid-osztályra, ahol lélegeztetőgépre került. Az orvosok később jobbnak látták, ha szakintézményben, a Budakeszi Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben folytatják Irén kezelését és ECMO-gépre, azaz műtüdőre kötik. Ez akkor szükséges, amikor a lélegeztetőgép nem nyújt elegendő segítséget. A berendezés nemcsak a tüdő, hanem a szív feladatát is átveszi; a testen kívül biztosítja a vér oxigénellátását, és ugyanott szűri ki a szén-dioxidot. Az édesapa a születése után néhány nappal hazavihette kisfiát, Imikét. Mint mondta, sokat beszél hozzá, énekel neki, tisztán tartja, altatja.

A nagyobbik lányom most velünk lakik, ő is rengeteget segít a kisöccse körül. Melinda egy csodálatos kamasz, akinek most csak az lenne a feladata, hogy az érettségire készüljön, de bármiben számíthatok rá – érzékenyült el Imre. A férj csak a Budakeszire való átszállítás után egy hónappal mehetett be feleségéhez.

Gondolni sem akar a legrosszabbra

Imre hetente kétszer látogatja Irént a legszigorúbb óvintézkedések mellett. Dupla gumikesztyűt és lábzsákot, valamint teljes testét fedő szkafandert kell húznia, mielőtt belép az osztályra. – Ugyan mélyaltatásban tartják, de a lelkét nem tudják kikapcsolni. Tényként állíthatom, hogy Irénke a külső hangokat hallja. Amikor beszéltem hozzá és lejátszottam Imike mobiltelefonra felvett sírását, egy könnycsepp jelent meg a szemén. A következő alkalommal ez megismétlődött. Amikor legutóbb, vasárnap meglátogattam, jól láthatóan kiugrottak a műszerek – mesélte a családapa.

Az orvosok többször is megmondták Imrének, fel kell készülnie a legrosszabbra.

A férj azonban gondolni sem akar arra, hogy elveszítheti szerelmét, újszülött kisfia édesanyját.

Amikor közölték, hogy a nejemnek valószínűleg órái vannak hátra, nem hittem el. Amíg ver a szíve, remélek! Ha lemondtunk volna róla, már Debrecenben bekövetkezett volna a tragédia – magyarázta. Bense Tamás családorvos a Borsnak általánosságban elmondta, előfordul, hogy egy beteg az altatás után, az ébredési periódusban arról számol be, hogy minden körülötte zajló beszélgetést hallott.

Hogy milyen szinten szabadulnak fel az agykéreg bizonyos területei, az minden embernél más. Egyértelműen megtörténhet, hogy egy anya valóban a gyermeke hangjára reagál – fogalmazott.