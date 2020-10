Jön a vénasszonyok nyara! Németh Lajos elárulja, meddig marad

Szerdáig kell még kibírni az évszaknak megfelelő időjárást, onnantól beköszönt néhány nyárias nap. Az előrejelzés alapján a hosszú hétvégéig kitart, 20 fok feletti hőmérsékletek lesznek.

A jövő hét közepéig marad a hűvösebb idő, szerdától viszont markáns melegedés kezdődik a magasban. Az egymást váltó mediterrán ciklonok helyett, lesz egy nagy légörvény tőlünk nyugatra, így ennek a képződménynek az előoldalán érkezik a meleg levegő – így írja meteorológiai nyelven az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy jövő szerdától érkezik az indián- , vagy a vénasszonyok nyara.

Most még úgy tűnik, a szép idő kitart a hosszú hétvégéig is. A déli országrészben biztosan 20 fok fölött alakul a hőmérséklet, az északi tájakon viszont nem lesz ilyen meleg, de ott is kirándulóidő várható.

Németh Lajos meteorológus azt mondja, hogy ez bizony valóban a vénasszonyok nyara. Aminek szeptemberben örültünk, az is az volt, sőt még novemberben is várhatunk rá.

A meteorológia három fázisát ismeri a vénasszonyok nyarának: az első szeptember közepétől, a középsőt, október második felében, a harmadik fázist pedig november első hetében.

A szakemberek az ősznek azt az időszakát nevezik így, amikor frontmentes, tehát nyugodt és békés, száraz idő van és az átlagnál jobban felmelegszik nappal a hőmérséklet.

Ez már nem jelent abban az értelemben jó időt, mint nyáron – mondta Németh Lajos. – a középső szakaszban ez 15-20 fokos nappali meleget, november elején pedig 10 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk és szép napsütéses nappalokat élvezhetünk. Ha visszaemlékszünk, ez tavaly és két éve is így volt. Tavaly éppen ugyanígy október 23-án volt nagyon jó idő. 2013-ban is, akkor olyannyira, hogy 30 fokos hőmérsékletekkel, sorra dőltek a napi melegrekordok.

Persze ilyenkor már nem érdemes hetekben gondolkodni, ez többnyire azt jelenti, hogy négy-öt napra visszakacsint az őszbe a nyár. Érdemes örülni ennek is, kimenni a napfényre és begyűjteni az utolsó sugarakat, a szürke téli idő előtt. Az mentálisan és az egészségünknek is jót tesz a fény és az is, ha a szabadban mozgunk – mondta a meteorológus.

Még ma is lehet eső🌧, de a déli és a keleti megyékben már a nap is…

Németh Lajos azt mondja, mindezt régi megfigyelések is alátámasztják. Maga a vénasszonyok nyara kifejezés is, több mint száz éves. Amikor fontos volt az őszi munkákhoz az időjárás alakulása, mert jobb volt szüretelni és kukoricát törni száraz, napsütéses időben, megjegyezték az emberek, hogy mikorra várhatóak a szebb napok. Úgy tűnik, hiába borult azóta a feje tetejére az időjárás, a vénasszonyok kitartóak és hozzák az őszbe a szép, napsütéses, szinte nyári napokat.