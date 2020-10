Meddig fertőz, aki elkapta a koronavírust?

Sok koronavírusos panaszkodik arról, hogy gyógyulása után még hetekkel is kerülik az ismerősei. De vajon meddig kell valójában tartani attól, hogy aki megbetegedett, az továbbadhatja a fertőzést?

Sok koronavírus-fertőzött tapasztalta azt a szomorú jelenséget, hogy ismerősei még hetekkel-hónapokkal a pozitív teszt után is messze elkerülik, sőt, akár az utca túloldalára is átmennek, ha meglátják – olvasható a Ripostban. Vajon tényleg van mitől tartaniuk, vagy a tíz napos – két hetes karantén után már nincs kockázata a fertőzésnek?

Egyelőre még a kutatók sem tudják pontosan, meddig fertőznek az érintettek. A legvalószínűbbnek azonban azt tartják, hogy a betegek az első tünetek jelentkezésekor fertőznek a legjobban.

Ez főleg akkor igaz, ha az illető köhög vagy tüsszög, mert a légúti aeroszolokkal különösen gyorsan és hatékonyan terjed a betegség. Ezért keresik a kontaktkutatás során hangsúlyosan azokat, akik a tünetek jelentkezése előtti két napban voltak szoros kapcsolatban a fertőzöttel.

Ám a tünetmentes fertőzöttek, akiknél sem köhögés, sem tüsszögés nem fordul elő, szintén átadhatják a fertőzést másoknak. A legtöbb országban 10-14 nap karantént írnak elő azoknak, akik feltehetőleg vagy bizonyítottan Covid-fertőzött emberrel érintkeztek. Nálunk ez a karanténidőszak 10 napos. Ilyenkor első körben az illetőnek elég otthon maradnia (ezt viszont szigorúan), és figyelnie, hogy jelentkeznek-e a tünetek.

Lényegében ugyanez az eljárás akkor is, ha valakinél igazolódik a fertőzöttség. Ilyenkor az illetőnek el kell különítenie magát a többiektől – amennyire ez emberileg lehetséges, még a családtagjaitól is, sőt, a közös fürdőszobahasználatot is minimalizálni kell, illetve minden használat után alaposan fertőtleníteni kell a helyiséget. Aki tüneteket észlel magán, annak mindenképpen beszélnie kell a háziorvosával, aki elrendeli a tesztet és dönt a karanténról. Az eddigi ismeretek szerint a légúti mintákban