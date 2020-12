Mexikóban idén az ajándékozás is tilos, de nálunk nyugodtan meglepheti szeretteit

A járvány megfékezése érdekében a mexikóiak idén még csak nem is ajándékozhatnak. A magyar szakember szerint azonban bátran hagyhatunk szeretteinknek a küszöbön ajándékot.

Mexikóban tényleg merőben más lesz a karácsony, ugyanis Andrés Manuel López Obrador azzal a felhívással fordult a lakossághoz, hogy a járvány terjedésének megállítása érdekében kerüljék el a családi összejöveteleket és idén ajándékot se adjanak egymásnak – írta meg a roadster alapján a Bors.

Az utóbbi napokban jelentősen megemelkedett a hivatalos fertőzések száma az országban, a népesség arányaihoz mérten pedig a halálozási adatokat tekintve Mexikóban a legrosszabb a helyzet a világon. Mexikó előtt csak India, Brazília és az Egyesült Államok áll.

Rusvai Miklós virológus professzor is arra hívja fel a figyelmet, hogy aki szereti a családját, az idén mérsékelje a karácsonyi összejöveteleket.

Az a tanácsom karácsonyra, hogyha lehetséges, ne jöjjön össze több generáció egy légtérben – mutatott rá Rusvai Miklós.

Természetesen az egy légtérben élő családok együtt karácsonyozhatnak, de ha a nagyszülők már nem abban a háztartásban élnek, akkor őket inkább ne hívjuk most meg az ünnepi ebédre.

Dr. Rusvai szerint ajándékozni idén is lehet, hiszen ez csekély kockázatot jelent. A virológus szerint a küszöbön hagyott ajándék most a legjobb megoldás.

A fertőzésen átesettek a legjobb vendégek. Ha van olyan családtagja, aki már igazoltan átesett a fertőzésen, azt nyugodtan vendégül láthatja.

A fertőzésen átesettek most a legideálisabb vendégek. A negatív teszt is bizalomra adhat okot, azonban az ilyen vendég már nagyobb rizikófaktor, hiszen a mintavétel után is megfertőződhet – magyarázta dr. Rusvai a Borsnak.

Borítókép: illusztráció