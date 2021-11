Újabb világsztár forgat Budapesten

Az Oscar-díjas színész testőr nélkül sétál a fővárosban.

„Megtiszteltetés volt ma este vendégül látni Mel Gibson kétszeres Oscar és Golden Globe díjas színészt, filmrendezőt, producert” – írta ki oldalára a Prime Steak & Wine. A pesti étteremben vacsorázott a színész, hogy mit, az nem derül ki. Mel Gibson volt Max Rockatansky a Mad Max mozifilmsorozatban, övé volt a Halálos fegyver (Lethal Weapon) sorozat főszerepe is. Ő rendezte az Oscar-díjas A rettenthetetlen (Braveheart) című filmet, melynek főszerepét is eljátszotta, valamint ő rendezte a 2004-es A passió (The Passion of the Christ) és a 2006-os Apocalypto című filmet is. Még 1985 februárjában megkapta a People magazin „legszexibb élő férfija„ címét.

A színész steak-et evett, amihez tormát kért és nagyon kedvesen fotózkodott a személyzettel. De nemcsak ezzel vette le őket a lábukról, hanem azzal is, hogy magyarul rendelte meg a vacsoráját.