Vadító! Dobó Kata tűzpiros fürdőruhában nyaral a Balatonon

Hamarosan a Dancing with the Starsban is megmutatja magát.

Elképesztően jó előzetest kapott a TV2-n hamarosan induló Dancing with the Stars második évada, ami, bevalljuk őszintén, minket nem (csak) azért ragadott meg, mert már nagyon várjuk a műsort, hanem bizony azért is, mert többször is feltűnik benne Dobó Kata egy olyan tűzpiros fürdőruciban, amit utoljára az 1990-es években a Baywatch-lányokon láttunk. Naná, hogy a rutinos reklámfilm-rendező is vízre parancsolta Katát a szexi fürdőruhában, hogy ott csapassa egy jet-skin táncpartnerével, Köcse Györggyel – ide kattintva meg is nézheti a csábító képet, amit a Bors szúrt ki.