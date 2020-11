Megmutatjuk, mit osztanak mostanában a tolnai celebek

View this post on Instagram

“Aki félve él,az csak félig él”…Ez a mondás egy filmből vált számomra ismertté,csak fiatalon még nem értettem a jelentését.Jól hangzott,de nem tudtam mi lehet mögötte.Ennyi idősen már tudom.Sokszor láttam a környezetemben és sokszor estem bele én is ebbe a hibába.Féltem meglépni dolgokat,mert rettegtem a következményektől.Inkább maradtam a langyos a vízben,mert azt “ismertem”.Értem ezt munkára,magánéletre,kapcsolatokra..!Közben teltek az évek és az idő tényleg “megoldotta,lemorzsolta” ezeket a problémákat.Nem ÉN,az IDŐ!Csak sajna közben túl sok telt el belőle feleslegesen,félig élve,elfecsérelve!Ma már másképp élek és ezt tanácsolom Nektek is! Túl rövid az élet! Mondd el NEKI amit szeretnél,tedd meg ma amit szeretnél és egy percet se tölts el számodra már haszontalanná vált dolgokkal,személyekkel. Ha valaki be akar lépni az életedbe,engedd! Ha ki akar lépni belőle,engedd! Csak az ajtóban ne ácsorogjon,mert elállja az utat mások elől .Egy életünk van!!!!! Legyen súlya,legyen értelme,legyen mire emlékezni 🙏# vége #napibabszi😁📸 @martakampokez