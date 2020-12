Megmutatjuk, mit osztanak mostanában a tolnai celebek

Ismert arcok, ismert helyről. Innen, Tolnából! Új sorozatot indítunk, melyben a megyénkbeli, vagy innen elszármazott hírességek mindennapjaiba pillantunk bele.

Kindl Gábor szekszárdi lemezlovas, filmrendező, TV-s a napokban közzétette a POP MIKULÁS, az ELFOGADÁSÉRT elnevezésű program online változatát.

A koronavírus világjárvány miatt az idén a virtuális térbe helyeződik át, melyben, ebben a változatban is, vannak közreműködők és természetesen az idén is sor kerül ajándékozásra. Az egyes helyszíneken, a műsor ideje alatt, ajándékozásra is sor kerül, a korábban kiszállított ajándékcsomagok kerülnek szétosztásra, írja Gábor a videó alatt.

Pop Mikulás, 1997 óta minden évben.

Ezúttal a virtuális világban! Posted by Kindl Gábor on Saturday, December 5, 2020

Földes Eszter szekszárdi származású színésznő új projektjét népszerűsítette profilján. Így ír róla: Kultúra, handmade, zerowaste, egyediség, divat, üzenet, jótékonyság, fenntarthatóság egy projektbe zárva.

Hatalmas az örömünk🎉 ELKÉSZÜLT A WEBSHOPUNK! Még pár simítás hátra van, de már él, működik és mi… Posted by Földes Eszter on Friday, December 4, 2020

Sohonyai Attila szintén szekszárdi származású író, költő Stohl Andrással közös produkcióját mutatta be.

Fogadjátok sok szeretettel közös produkciónkat Stohl Andrással, akivel szerettünk volna egy olyan… Posted by Sohonyai Attila Official on Saturday, December 5, 2020

Köllő Babett bonyhádi származású színésznő a ráncok elleni csodafegyveréről írt bővebben az instagram-oldalán.

Budavári Fülöp szekszárdi származású influenszer, modell a bántalmazás ellen emelt szót instagram-oldalán.

Borítóképen Földes Eszter