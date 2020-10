Mégis visszatér Jokerként Jared Leto

Az Oscar-díjas Jared Leto ismét Joker szerepében látható majd Zack Snyder régóta várt filmjében – számoltak be róla hollywoodi hírportálok.

Leto 2016-ban a Suicide Squad – Öngyilkos osztag című képregényfilmben alakította a Batman-filmek gonoszát, Jokert. Snyder most készíti a 2017-ben bemutatott Az Igazság ligája című filmje rendezői változatát, amely a hírek szerint jóval hosszabb lesz és tartalmilag is változik az eredeti filmhez képest.

Leto például nem szerepelt az eredeti változatban.

Mióta a produkció a mozikban debütált, rajongók hada próbálta elérni, hogy a Snyder által készített rendezői változatot is mutassák be. Snyder annak idején szinte az egész képregényfilmet leforgatta, csak az utómunka és a vágás volt hátra, amikor lánya öngyilkossága miatt otthagyta a produkciót. A filmet, amelyben Batman, Wonder Woman, Aquaman, Villám, Cyborg és Superman együtt jelenik meg a vásznon, végül Joss Whedon (Buffy, a vámpírok réme, Bosszúállók) fejezte be.

Whedon több jelenetet újraforgatott, és a rajongók szerint a történet eredeti sötét tónusát sokkal könnyedebbre változtatta.

A közösségi médián a „mutassák be Snyder vágását” hashtag alatt indult mozgalom a film Snyder-féle változatának forgalmazásáért.

Az HBO által finanszírozott rendezői változat Snyder ígérete szerint sokkal közelebb áll majd a rajongók elvárásaihoz. Korábbi hírek szerint jövőre fogják bemutatni az HBO Max stremaingszolgáltatásában.

