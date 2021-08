Meglepő bejelentés Michael Schumacherről – lánya törte meg a csendet

Gina Maria Schumacher szavaiból kiderül: nyilvánosság elé állnak a Forma–1 legendájának mindig titkolt magánéletével.

Régóta várnak erre Michael Schumacher rajongói: szeptember közepétől dokumentumfilm-sorozatot láthatunk a legendás pilótáról a Netflixen. A Forma–1 hétszeres világbajnokának a lánya, Gina Maria Schumacher ezzel kapcsolatban egyedülálló betekintést ígér apja életébe.

A 2013 végén súlyos síbalesetben koponyasérülést szenvedett legendás autóversenyző állapotáról immár nyolcadik éve szinte semmit sem lehet tudni. Azóta gondosan titkolják Schumi hogylétét. Ezért is különleges a mostani bejelentés, mely szerint a család is támogatta a forgatást. Az expilóta magánéletőről is szó lesz, amit már aktív sportolóként is igyekezett védeni a nyilvánosságtól – most azonban a szerettei rászánták magukat, hogy bepillantást engedjenek a mindennapjaikba.

A hírek szerint Schumacher felesége, Corinna, és mindkét gyermekük – tehát Gina mellett az F1-pilóta Mick Schumacher is – „nagyon személyes interjúban” beszél majd a családfőről. Rajtuk kívül természetesen barátok, pályatársak (többek között Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel és Mika Häkkinen) is megszólalnak a sorozatban.

„Autóversenyző, sportikon, legenda. Az első, családja által támogatott film kivételes betekintést enged a hétszeres Forma-1-világbajnok Michael Schumacher életébe. SCHUMACHER, szeptember 15-étől. Csak a Netflixen” – hívta fel rajongói figyelmét a sikeres westernlovas Gina az Instagramon.

