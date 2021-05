A csatornában találták meg az eltűnt lányt: borzalom, mit műveltek vele

Borzalmas bűntény rázta meg az orosz Kemerovo városát. A csatornában találták meg a gyönyörű Ksenia Ptichkina maradványait. A 21 éves lány május 20-án tűnt el, a családja azóta kétségbeesve kereste. A mobilját nem vette fel és hiába várták haza. A közösség egy emberként mozdult meg és kutatócsapatokat is szerveztek – írja a Bors.

Végül a csatornából került elő, miután a város egyik részén dugulást jelentettek és le kellett zárni a szennyvízhálózatot. A munkások emberi maradványokat találtak, amelyeket a rendőrök azonnal vizsgálatra küldtek. A DNS-vizsgálat bizonyította be, hogy valóban az eltűnt lány maradványai.

Woman's body blocked sewer after 'boyfriend cut her up and flushed her down loo' https://t.co/dLAbqFuA5L

— Péterffy Emma (@PeterffyEmma) May 26, 2021