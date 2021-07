A nővér letörölte a vért az újszülött fejéről: egy hihetetlen minta bukkant elő – senki sem tudja, hogy került oda

A kis Çinar 2015 végén született Ankarában, a török fővárosban.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára kukába dobná az Alaptörvényt (videó)

Nem kétség, igazi szerelembaba a most hat éves Çinar Engin, amit mi sem mutat jobban, mint a homlokán található végtelenül különleges anyajegy, ami akkor bukkant elő, amikor születésekor a nővér letörölte a csöpp buksijáról a vért és a magzatmázat – írja a Bors.

Megható mintázat

Çinar egy szív alakú folttal a homlokán jött világra Ankarában, amitől nem csak a nővér, hanem szülei, a 30 éves Murat Engin, és a 28 éves Ceyda is elámult.

Nem is csoda, hogy a kicsi fiú már a szülőszobán is sztár lett, népszerűsége pedig azóta is csak egyre növekszik. Az Instagramon hatezernél is többen követik a mosolygós hatéves mindennapjait.

Apuka pillantotta meg először

Miután egy nővér letisztította a vért a fejéről, én voltam az első, aki látta a fején az anyajegyet. Nehéz volt visszatartanom a könnyeimet

– mondta az édesapja, Murat a Daily Mail-nek, aki elmesélte azt is, a nővérek nevezték el a kisfiút „szerelembabának” és nincs is mit ellenkezni, hiszen tényleg szerelemben fogant, amit a homlokán lévő anyajegy is megerősít.

Szeretetet visz mindenki életébe

A büszke apuka elmondta azt is, ha kisfiukkal az utcán sétálnak, mindenki mosolyog rájuk, így Çinar nem csak az ő életükbe hozott boldogságot.

A török család szerint pedig a különleges anyajegy Isten ajándéka, amit nagy becsben kell tartani.