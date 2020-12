Gabriela Spanic nem engedi el a táncpartnere kezét – világsztárt faragna belőle

A venezuelai világsztár a Dancing with the Stars szombati döntője után sem engedi el táncpartnere kezét. Menedzserével egyengetik tovább Andrei útját.

Gabriela Spanic és Andrei Mangra között találkozásuk első pillanatában szoros kötődés alakult ki, hiszen a fiatal táncos folyékonyan beszél spanyolul. A próbákon és a táncparketten látványosan izzott köztük a levegő, így a venezuelai világsztár rajongói, hamar találgatni is kezdték, hogy vajon több van e köztük szimpla munkakapcsolatnál. Nos, nem is tévedtek olyan nagyot, hiszen

bár szerelemről szó sincs, mára szinte testvérként szeretik egymást.

A Dancing with the Stars végére az is világossá vált számukra, hogy kapcsolatuk nem ér majd véget azzal, hogy szombat este ellejtik utolsó táncukat. Gabriela Spanic menedzsere ugyanis felfigyelt a tehetséges táncosra és úgy döntött, kezébe veszi jövője alakítását.

Ezt maga a világsztár árulta el a Ripostnak a döntő adás előtt, amikor arról kérdeztük, hogy a tánc része marad-e az életének azután, hogy hazautazik Mexikóba.

„Szeretném folytatni a táncot, és termesztestesen Andrei-jel is fogom tartani a kapcsolatom. Szoros barátság alakult ki köztünk. Ráadásul most az én menedzserem, Daniel Ferrer Cubillán fog neki segíteni, úgyhogy az is lehet, hogy még fogunk együtt dolgozni a jövőben”- mondta Gaby. A Ripost megkereste Andrei Mangrát is, aki nem titkolja, hatalmas reményekkel vág bele a közös munkába új ügynökével.

„Hihetetlenül hálás vagyok a sorsomnak, hogy mellém sodorta Gabyt, akivel életre szóló szoros barátságot kötöttünk. Fáj most a szívem, hogy hétfőn hazautazik, de a kapcsolatunk nem szakad meg, sőt, ha lehet, még szorosabbra fonódik, mint eddig” – kezdte a fiatal táncos, aki még nem pontosan tudja, mi vár rá új menedzsere mellett, de

azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer egy szappanoperában láthatjuk majd Gabriela Spanic oldalán.

„Hamarosan ki fogjuk dolgozni az együttműködésünk részleteit, ami hatalmas lehetőség számomra. Bár eddig nem terveztem, hogy Európán kívül építek karriert, de most

megnyílhatnak előttem a latin amerikai lehetőségek, és ez fantasztikus. Vannak bennem színészi ambíciók is, így most az lesz az első dolgom, hogy komolyabban ráfekszem a spanyolra, hogy el tudjam hagyni az akcentusomat.

Az sem kizárt, hogy kipróbálom magam színészként is. Imádnám, ha Gaby oldalán feltűnhetnék egy epizódszerepben…”- mondta nevetve Andrei Mangra.