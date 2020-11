Igazi szexragadozók! Befolyásos férfiak, akik csúnyán visszaéltek a hatalmukkal

Az elmúlt években több hírességet is szexuális zaklatással, bizonyos esetekben erőszakkal vádoltak meg. A média Harvey Weinstein és Bill Cosby esetével foglalkozott a legtöbbet, de több ismert embert is, így Joe Bident is megvádolták ezzel.

A #metoo 2017 októberében indult az Egyesült Államokból. A mozgalom azokat az embereket, főként nőket képviseli, akik az őket ért szexuális zaklatás és támadás kapcsán világméretű vitát indítottak el. A mozgalmat 2017 decemberében az amerikai TIME magazin az év emberének választotta – írja a v4na hírügynökség.

Az egyik kiváltó ok a New York Times egyik cikke volt, melyben először szólaltak meg a nyilvánosság előtt azok a színésznők és alkalmazottak, akik a Miramax produkciós cég tulajdonosának, Harvey Weinsteinnek az áldozatai voltak.

Weinsteint több mint 80 nő vádolta meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket.

Ugyan többükkel megegyezett 2019 decemberében, de ezzel csak a polgári peres eljárás szűnt meg, a büntetőpert nem sikerült kivédeni. Idén márciusban a bíróság 23 év börtönre ítélte a filmmogult.

A #metoo kirobbanásában Bill Cosbynak is szerepe volt. A komikust mintegy

60 nő vádolta meg szexuális zaklatással

A nők állítása szerint Cosby alkohollal vagy droggal kábította el áldozatait, mielőtt szexuálisan zaklatta volna őket. Az áldozatok között vannak modellek, pincérnők és a szórakoztatóipar munkatársai is.

Az esetek egészen a hatvanas évekig nyúlnak vissza, legtöbbjük el is elévült. Egy pennsylvaniai bíróság tíz évre ítélte el Cosbyt, valamint 25 ezer dolláros pénzbírságot is kiszabott rá.

Kevin Spacey Oscar-díjas színészt is többen vádolták szexuális zaklatással. A színész nem kapott börtönbüntetést, mert az ellene zajló egyik eljárást 2019 júliusában ejtették. Az esethez kapcsolódó sms-üzeneteket nem tudták előkeríteni, a vádló pedig nem akart bővebben vallani a zaklatásról.

Egy másik bírósági ügyét pedig azért zárták le 2019 szeptemberében, mert meghalt az őt zaklatással vádoló masszőr. Karrierje azonban kettétört.

Idén áprilisban Joe Bident vádolta meg egy nő szexuális zaklatással. Ebből bírósági ügy nem lett.

Az 56 éves Tara Reade 1992 decembere és 1993 augusztusa között volt Biden, az akkori delaware-i szenátor asszisztense. Reade a CNN-nek részletesen beszélt az esetről. Állítása szerint 1993-ban az akkori főnöke

A falhoz lökte, térdével szétnyitotta a lábait és az ujjaival belé hatolt.

Biden állítólag azt mondta neki:

„Ugyan már, úgy hallottam…úgy tudtam, hogy tetszem neked”.

A politikus azt is a fejéhez vágta, hogy „semmit nem jelent neki” a nő.

Nem sokkal ezt követően felkerült az internetre egy videó, amely még 1993-ban készült. Azon az hallható, hogy a nő édesanyja betelefonált a CNN akkori egyik sztárja, Larry King műsorába, javasolva, hogy nézzenek utána egy bizonyos „ismert szenátor” dolgainak.

Tara Reade's mom on the 1993 CNN-suppressed Lary King episode; the very same month in 1993 that Tara Reade left Biden's office because her complaint against him was not acted on. Care to revise your bullshit smear-job, MSM? https://t.co/0TdFojUIqd — WKev: A centrist in a CriticalSocialJustice world (@Wapitikev) April 26, 2020

A The New York Times egyik elemzésében is előkerült ez a kérdés. A lap szerint meghatározó jelentőségű lehet, hogy Biden kit választ maga mellé alelnökjelöltnek. Megjegyezték, hogy Tara Reade szexuális zaklatási vádjai is szerepet játszanak majd Biden döntésében, ugyanis ha egy női alelnököt választ maga mellé, akkor ő küzd majd az állítások ellen.

Ma már tudjuk, hogy Biden alelnöke Kamala Harris lett.

Az, hogy Harris lett végül Biden alelnökjelöltje, azért is érdekes, mert tavaly áprilisban a politikus azt nyilatkozta, hogy hisz azoknak a nőknek, akik fogdosással vádolták Bident.

Hiszek nekik és tisztelem a bátorságukat, hogy el merik mondani a történetüket.

mondta.

Tara Reade nagyjából egy évvel ezután a nyilatkozat után állt a nyilvánosság elé vádjaival.

Biden érzékelhetően szereti megérinteni a nőket

Tavaly Lucy Flores volt nevadai demokrata párti képviselőnő azzal vádolta meg Joe Bident, hogy 2014-ben megsimogatta a fejét és hosszas csókot nyomott a tarkójára.

„Miközben a választási nagygyűlésen arra várakoztunk, hogy fellépjünk a pódiumra, éreztem, hogy két kéz átfogja a vállamat. Megdermedtem. Miért is érint meg engem az Egyesült Államok alelnöke?”, írta Flores, hozzátéve, hogy

Biden egy nagy, lassú csókot nyomott a tarkójára.

Flores vallomását követően a connecticuti Amy Lappos is a nyilvánosság elé állt egy évtizedes történetével.

„Mozdulatainak nem volt szexuális tartalmuk, de a kezét a nyakam köré fonta, magához húzott, hogy hozzám dörzsölje az orrát. Akkor egy pillanatra azt hittem, hogy szájon fog csókolni”, írta a nő, felelevenítve egy magánlakáson tartott adománygyűjtő vacsorán történteket.

Biden Stephanie Cartert, az Obama-kormányzat védelmi miniszterének, Ashton Carternek a feleségét is fogdosta már, sőt még a fülébe is belesúgott valamit. Az esetről videó is készült – írja a v4na összeállítása.

A Demokrata Párt legismertebb zaklatással vádolt politikusa egyértelműen Bill Clinton. Az Egyesült Államok korábbi elnökét négy nő is megvádolta, 1978-ig visszamenőleg. A nős Clinton második elnöki ciklusára egyébként rányomta a bélyegét a Monica Lewinsky-val való kapcsolata, akivel 1995 és 1997 között tartott fenn szexuális viszonyt. A félrelépést először az elnök tagadta, később azonban elismerte.

Európában is kerültek elő szexuális zaklatási vádak politikusok ellen, azoknak következményeik is lettek. Párizsban szeptemberben két alpolgármester is lemondott tisztségéről. Christophe Girard-ot ráadásul kiskorú ellen elkövetett nemi erőszakkal vádolták.