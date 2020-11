Újabb sorscsapások érték Gabriela Spanicot

A Dancing with the Stars világsztárja a könnyeivel küszködve beszélt a fájdalmas történtekről.

Gabriela Spanic lassan négy hónapja költözött átmenetileg Magyarországra, hogy versenyezzen a TV2 show-jában, a Dancing with the Stars-ban. Alig kezdődött el a táncos műsor, amikor jött a hír, elhunyt a világsztár édesanyja. Ám Gaby nem adta fel a versenyt, azt mondta, megboldogult édesanyja is azt szeretné, ha folytatná.

A Paula és Paulina sztárját a tragikus hír után újabb sorscsapások érték. A Tények Plusz videójából derült ki, hogy

elpusztult imádott kutyája, majd az orvosa is elhagyta a földi világot.

„Elveszítettem az édesanyám, a kutyám és az orvosom szintén elhunyt. De az élet megy tovább. Mindig előrefelé kell haladni és hinni Istenben” – mondta könnyeivel küszködve Gaby, aki szörnyű időszakon megy most keresztül, de próbál pozitív maradni. Kisfia miatt sem hagyhatja el magát.