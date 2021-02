Végre eljön hozzánk The Weeknd

A magyar fővárosban is fellép jövő évi világkörüli turnéja keretében The Weeknd. Napjaink egyik legsikeresebb előadója 2022. november 4-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

Az After Hours című, átütemezett turnéjának észak-amerikai és európai helyszíneit szerdán jelentették be. A 39 újabb koncert hozzáadásával 104 állomásból álló 2022-es sorozat január 14-én indul a vancouveri Rogers Arénában, és többek között Chicago, Los Angeles, Miami, Madrid, Párizs, Berlin és Budapest után november 16-án fejeződik be a londoni O2 Arénában – közölte a szervező Live Nation szerdán.

A 30 éves kanadai The Weeknd (eredeti neve Abel Makkonen Tesfaye) Blinding Lights című dala immár 47. hete található az amerikai slágerlista, a Billboards tízes toplistáján, azon belül 38. hete szerepel az első öt helyezett között. Tavaly megjelent albumából, az After Hoursból már több mint félmillió példányt adtak el, mintegy kétmilliószor streamelték, ezzel 2020 harmadik legkeresettebb lemeze lett. A Spotifyon az After Hours a második leghallgatottabb album lett tavaly, a Blinding Lights pedig a legtöbbször streamelt szám.

The Weeknd ennek ellenére egyetlen jelölést sem kapott Grammy-díjra, amit nem csak ő maga bírált, a történtek értetlenséget váltottak ki az egész zeneiparban.

Az Amerikai Zenei Díjakból novemberben mindenesetre hármat is besöpört, ő lett a legjobb férfi soul-R’nB énekes, az After Hours a legjobb album, és mindent megelőzött Heartless című dala is. A Blinding Hearts klipje az MTV Video Awardson lett az év zenés videója, egyben legjobb R&B-száma.

Az énekes február 5-én jelenteti meg The Highlights című válogatásanyagát is, amelyre legismertebb műveit gyűjtötte egybe, most hétvégén pedig fellép az amerikai Super Bowl félidejében.

Borítókép: The Weeknd-koncert 2017-ben Párizsban