Sokkoló! Ledobtak egy tinit a hídról csak azért, hogy híresek legyenek (videó)

A fiatalok, úgy tudni, mindezt azért tették, hogy a TikTokon növelhessék a népszerűségüket – írja a Bors.

A videón hallható párbeszéd szerint a két idegen megkérdezte Cantarót, hogy honnan érkezett az országba, ő azt válaszolja Peruból.

// murder

Translation:

A:Where are you from

B:From Huanuco

A: In what country is that

B: Peru

A: What?

B: Peru pic.twitter.com/0WtdwyM71S

— nozomeme tojo🌙 (@tojo_nozomeme) February 17, 2021