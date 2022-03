Az óriásvállalat a Képernyők mindenkinek! Jelszó jegyében akar minden eddiginél több választási lehetőséget nyújtani. Craig Cunningham, a Samsung Electronics Europe TV/AV termékekért felelős vezetője: „A vállalat minden felhasználó számára optimális megoldást biztosít, legyen elsődleges szempont a lenyűgöző 8K moziélmény, az edzéshez is kiváló osztott képernyő, vagy épp a lakás berendezéséhez illeszkedő formatervezési megoldások.”



Neo QLED 8K



A Samsung prémium portfoliójának csúcskészüléke, a Neo QLED 8K modell, kifinomult színmegjelenítéssel, kontrasztokkal, lenyűgöző képminőséggel, és egyedi megoldásokkal érkezik.



A mesterséges intelligencia alapú 8K Neural Quantum Processzornak köszönhetően még jobb a képminőség és a részletek megjelenítése. Az egyre kiterjedtebb 8K ökoszisztémának köszönhetően a felhasználók még egyszerűbben jeleníthetik meg a Samsung Neo QLED 8K televíziókon a Galaxy S22 okostelefonokkal készített 8K felbontású tartalmakat.



A Samsung 8K Neural Quantum Processzorának és a 8K-felskálázásnak köszönhetően még kiemelkedőbb a képminőség és a felhasználói élmény. A hagyományos LED-ek méretének 1/40-edét jelentő MiniLED-nek és a 8K Neural Quantum Processzornak köszönhetően az új modellek drámaibb képsűrűség és kontraszt megjelenítésére képesek. A teljesítményt pedig tovább fokozza a 14 bites mélységgel vezérelhető fényerő és a tükröződésmentes réteg, amely csökkenti a tükröződést és az egyéb zavaró tényezőket.



Az Infinity One kialakítás egyedi, 15,2 mm és 18,1 mm közötti mélységű, rozsdamentes acél bevonatú, szupervékony panelt jelent.



A QN900B készülékek az egyedülálló hangzásvilágot a 90W 6.2.4-csatornás megoldással érik el, amelynek köszönhetően a hangok szintre életre kelnek. A széria történetében először Smart TV-to-Soundbar Dolby Atmos csatlakoztathatósággal elérhető Samsung soundbaroknak köszönhetően még meggyőzőbb hangzás érhető el.



A 2022-es Samsung Neo QLED 8K készülékek Magyarországra három sorozatban, QN900, QN800 és QN700, valamint négy különböző, 55-, 65-, 75- és 85 colos méretben érkeznek április 10-től.

Lifestyle TV modellek

A televíziók hangsúlyos szerepet játszanak a modern otthonok berendezésében, ahol egyre fontosabb a személyre szabhatóság és az egyediség kifejezése. A Samsung különleges Lifestyle TV kínálatában számos olyan újítás mutatkozik be, amelyek nemcsak a felhasználói élményhez járulnak hozzá, hanem a lakás stílusát is meghatározzák.



A The Frame 2022-ben új megoldásokat hoz. A Samsung új Matt kijelzője nem csak a csillogást és a tükröződést csökkenti a jobb láthatóság érdekében, hanem különleges felületével szétszórja a rá irányuló fényt, így a képminőséget nem befolyásolja a szobába besütő nap vagy a felkapcsolt lámpák fénye.



A The Frame továbbfejlesztett Art Store felületén, a több mint 1600 alkotást tartalmazó katalógusban még könnyebben megtalálhatók az egyes remekművek. A 2022-es The Frame felhasználók most az eddigi 1 hónap helyett két hónapon keresztül férhetnek hozzá díjmentesen az Art Store teljes kínálatához.



A The Serif különleges matt kialakítással érkezik, amely kiválóan illeszkedik a Matt kijelzőhöz, így az ikonikus formavilág még egységesebb lesz.



A The Frame 2022 Magyarországon 32-, 43-, 50-, 55-, 65-, 75- és 85 colos méretekben lesz elérhető várhatóan áprilistól. A The Serif 43-, 50-, 55- és 65 colos méretben érhető el, szintén áprilistól.



Samsung OLED



A Képernyők mindenkinek! céges filozófia jegyében, a még inkább személyre szabható technológiák érdekében a vállalat a Samsung OLED (S95B) készülékekkel bővíti termékportfólióját.



Az OLED készülékek lenyűgöző teljesítményű 4K Neural Quantum Processzor technológiával, a Tizen platform minden okos funkciójával és a Dolby Atmos támogatással rendelkező Q-Symphony, valamint Samsung Object Tracking Sound (Többirányú hangzás minden jelenetben) megoldásokkal érkeznek.



A Samsung Neo QLED csúcskészülékekben is megtalálható Neural Quantum Processzorral felszerelt S95 OLED fényerő-növeléssel és érzékelhető színleképezéssel érkezik a még élethűbb, világosabb és pontosabb képmegjelenítés érdekében.



A Samsung S95B két, 55- és 65 colos méretben, várhatóan a második negyedévben lesz elérhető Magyarországon.