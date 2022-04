2022-ben a vállalat termékei kilenc kategóriában 71 kitüntetést, közte három Arany Díjat kaptak.

A Samsung a díjakat az International Forum (iF) Design Award 2022 nemzetközileg is elismert dizájnversenyén nyerte. A megmérettetésen The Freestyle hordozható projektor, a Galaxy Z Flip3 5G okostelefon és a (hazánkban nem forgalmazott) Bespoke Slim vezeték nélküli porszívó is Arany Díjat nyert. 57 ország több mint 11.000 nevezője közül idén a Samsung termékei kapták a legtöbb elismerést.

Az 1953-ban, Die Gute Industrieform e.V. néven alapított iF Design Award szakértői kilenc kategóriában értékelik az egyes termékek kialakítását és formatervezését. A folyamat kiterjed a Termék, a Csomagolás, a Kommunikáció, a Koncepció, a Belső Formatervezés, a Formatervezés, a Szolgáltatástervezés, a Felhasználói élmény és a Felhasználói felület vizsgálatára is.

„A formatervezés célja a felhasználói értékek és az innovatív technológiák összekapcsolása – mondta el Jinsoo Kim, a Samsung Vállalati dizájnközpontjának alelnöke. – A Samsung olyan megoldásokat kínál, amelyek nemcsak különleges felhasználói élményt biztosítanak, hanem meg is könnyítik a mindennapi életet.”

Különböző életmódokhoz kapcsolódó élmények, Arany Díjas készülékekkel

A The Freestyle egy hordozható projektor, amely szinte bármilyen környezetben alkalmas akár 254 cm-es átmérőjű képek megjelenítésére, legyen szó akár a falról, vagy 108 fokkal elforgatva, a plafonról.

Könnyű és letisztult kialakításának köszönhetően a The Freestyle egyszerűen hordozható, akár egy kézben is tartható, így a felhasználók otthonában vagy akár egy kempingben is indulhatnak a vetítések. A The Freestyle a felhasználók életstílusától függően Bluetooth hangszóróként vagy akár hangulatvilágításként is használható.

A Galaxy Z Flip3 5G okostelefon ikonikus és kompakt kialakítása mellett prémium funkciókat és egyedülálló hajlítható lehetőségeket is kínál, a személyre szabható élményt pedig Arany Díjjal ismerték el.

A készülék egyedi formájának köszönhetően kihajtva az okostelefonoktól megszokott élmény érhető el, összecsukva pedig a kompakt kialakítás előnyeit élvezhetik a felhasználók. A nagyméretű Fedlapi kijelző nemcsak a formatervezést emeli új szintre, de a hatékonyságot is még tovább javítja. A felhasználók a készülék kihajtása nélkül is ellenőrizhetik az értesítéseiket és fényképeket is készíthetnek.

A három Arany Díj mellett a Neo QLED 8K és a Galaxy Buds2 is díjat nyert a Termékek kategóriában.

Szintén elismerésben részesült a One UI 4, a Galaxy okostelefonok új kezelőfelülete, amellyel a felhasználók személyre szabhatják eszközeiket.