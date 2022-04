A kitűnő állapotban megmaradt, megkövesedett dinoszauruszlábat, amelyen bőr is maradt, 2019-ben az Egyesült Államok Észak-Dakota államában fedezték fel a Tanis fosszilis lelőhelyen számos más lelettel együtt.



A tudósok szerint a tanisi leletek ahhoz a naphoz köthetők, amikor

66 millió évvel ezelőtt az óriási aszteroida becsapódott a Földbe. A katasztrófa vezetett a dinoszauruszok tömeges kihalásához.A BBC három éven át forgatott Tanisban. A dokumentumfilmet, amelynek David Attenborough a narrátora, április 15-én mutatja be a BBC One.



A természettudós beszámol a felfedezésről, és számos olyan leletet is bemutat, amelyek először kerülnek nyilvánosságra. Ezek között látható majd a rendkívüli dínólábkövület is.



A tanisi feltáráson halak maradványait is megtalálták, amelyek a becsapódás törmelékét lélegezték be. A leletek közé tartozik egy fadarabbal felnyársalt fosszilis teknős, kisemlősök maradványai és az általuk készített odúk, egy szarvas triceratopsz bőre, egy pteroszaurusz embriója a tojásában, valamint egy darab magából a becsapódott aszteroidából is.



„A lelőhelyen talált számtalan részlet pillanatról pillanatra mesél arról, hogy mi történt, szinte úgy, mintha egy filmben látnánk. A kőzetoszlop, a fosszíliák vizsgálata visszarepít bennünket arra a napra” – magyarázta Robert DePalma, a Manchesteri Egyetem végzős hallgatója, a tanisi ásatások vezetője.



Az már széles körben elfogadott, hogy 66 millió éve egy nagyjából 12 km átmérőjű, űrből érkezett kőzet csapódott be bolygónkba, ami a legutóbbi tömeges kihalást okozta. A becsapódás helye a Mexikói-öbölben volt, mintegy 3000 kilométerre Tanistól, de a pusztítás messze és széles körben érezhető volt.



A BBC által megszólaltatott szakértő szerint a dinoszaurusz, amelynek lábát találták meg, egy thescelosaurus volt. Ennek a dinoszaurusznak a bőréről korábban nem volt adat, de a lelet bizonyítja, hogy pikkelyes volt, és nem tollas.



A szakember úgy vélte, fosszília alapján az állat lába hirtelen szakadt le, mivel betegségnek vagy harapásnak nincs nyoma, és a dinoszaurusz valószínűleg azonnal elpusztult. Azonban azt nem látta igazoltnak, hogy ez a becsapódás napján történt volna.



A Tanisban dolgozó kutatók szerint viszont a végtagnak az ásatási üledékben való elhelyezkedése arra utal, hogy a dinoszaurusz valóban az aszteroida becsapódásának napján, az azt követő kataklizma közvetlen következményeként pusztult el.



Borítóképünk illusztráció