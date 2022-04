A főigazgatóság közleménye szerint a saját fejlesztésű egyedi mobilapplikáció az orosz-ukrán háború elől menekülőknek segít a menedékeskérelem feltöltésében és adataik elektronikus rögzítésében.



A Menedekes applikáció az OIF honlapjáról, az ukran2022.oif.gov.hu felületről tölthető le, ahol több hasznos információ is található. Az applikáció jelenleg androidos készülékeken működik, a menedékeskérelem űrlapja pedig magyar és ukrán nyelven érhető el.



Bár az applikáció segítségével gyorsul az ügyintézési folyamat, az adatok elektronikus rögzítése még nem minősül a kérelem benyújtásának, továbbra is személyesen meg kell jelenni a fénykép és ujjnyomat rögzítése miatt.



Az elektronikus adatrögzítés előnyének nevezték ugyanakkor, hogy a menekültügyi hatóság a regisztrációnál megadott e-mail címen már előzetesen tájékoztathatja a kérelmezőket a lényeges körülményekről, például arról, ha hiánypótlásra van szükség.



A mobilapplikáció mellett az Enter Hungary felületen keresztül is van lehetőség előzetes regisztrációt követően a menedékeskérelem előzetes benyújtására, és a kérelmező adatainak rögzítésére.



Az elismert menedékest, vagy menedéket kérelmezőt foglalkoztatni kívánó munkáltatóknak is elkészült a foglalkoztatás bejelentését megkönnyítő elektronikus űrlap, mely az Enter Hungary felületen érhető el.



Az OIF az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta kedd reggelig 16 733 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztrált.



Borítóképünkön az orosz-ukrán háború elõl Ukrajnából menekülõk fogadására létesített humanitárius tranzitpont a budapesti BOK csarnokban 2022. március 29-én