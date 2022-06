A Boros-Szikszai művészpáros karrieje a kilencvenes években indult, amikor fantasy és sci-fi könyvborítók sokaságát készítették a hazai könyvkiadók számára. A hazai sikerek után Amerikában próbáltak szerencsét és az elmúlt években szinte az összes nagy nemzetközi játéktervező cégnél megfordultak.

Olyan cégeknél és olyan játékokon dolgoztak, amelyek az összes játékrajongó számára kellemes emlékeket ébresztenek.

A Niantic, a Blizzard, a Magic the Gathering, vagy a Word of Warcraft mindegyike egy állomás volt az életükben, s a két művész számos alkotása köszön vissza a Heartstone vagy a Starwars karaktereiben is.

Most egészen új kihívást vállaltak fel azzal a dinamikus NFT kollekcióval, amely bemutatóját rendhagyó kiállítás keretei között tartották a Barcraftban. A Girls, Robots, Dragons az első kísérletük az NFT – digitális műalkotás – rajongók meghódítására.

A projekt sok tekintetben valóban kísérlet, hiszen a digitális műalkotások és a dinamikus NFT technológia ötvözete egészen új lehetőségekkel gazdagítja a művészek eszköztárát. A két művész természetesen a tőlük megszokott fantasztikus részletességgel kidolgozott karakterei a kártyaszerű formátumukkal a játékok világát idézik. A kollekcióhoz kapcsolódó játékok és közösségépítő lehetőségek új utakat nyitnak meg a művészek a rajongóik között.

A GRD oldalán megjelent digitális műalkotások nemcsak grafikailag izgalmasak, technológiailag is újszerűek. A megvásárlásukkal akár valódi, a művészek által szignózott festményekhez, vázlatokhoz juthatunk, vagy akár megszervezhetünk velük egy online meetinget.

Az itt alkalmazott dinamikus NFT technológia minden részletében támogatja a kollekciót és a digitális művészet számára új lehetőségeket teremt. Megvalósítója a szingapúri Galaxis.xyz mintegy egy évvel ezelőtt dobta ki az első dinamikus NFT-it piacra még EtherCards néven, hatalmas sikerrel. A cég magyar alapítója, Kristóf András megelégelte az NFT technológia addigi értékajánlatát és kifejlesztette azokat a lehetőségeket, amelyekkel az NFT-ket számtalan hasznos funkcióval láthatták el.

Az így megszületett dinamikus NFT technológia lett az alapja discont kártyák, hűségkártyák, belépők, vagy multiverzumos játékok egyre több lehetőséget kínáló sokszínűségének. Ez a lehetőség nyitott kapu a zenészek, festők, digitális művészek, kreatívok, játékfejlesztők, sportrajongók és a híres márkák számára.