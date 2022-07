A nyár sokak számára a frissen nyírt füvet, a csodás időjárást és a szabadtéri sportolás lehetőségét jelenti. Nincs ez másképp az Egyesült Államokban sem, ahol a július 4-i nemzeti ünnep során rendszeresen előkerülnek azok a labdajátékok is, melyet a család közös szórakozásként tud együtt művelni. Az innováció melegágyának tekinthető Észak-Karolinai Research Triangle régióban egy új oktatási program keretén belül a kedvelt amerikai sportokat, a baseballt és a softballt ötvözték a legmodernebb technológiákkal.

Az analitika vezető vállalatának számító SAS létrehozta a The Batting Lab nevű interaktív élményt, amely mesterséges intelligencia (AI), a számítógépes vizualizáció és a tárgyak internetének (IoT) analitikájával segít a gyerekeknek javítani baseball és softball ütéseiket. A program ezen felül az adatok és az analitika használatával kapcsolatos önbizalmukat is növeli, mely az adattudatosság alapvető eleme.

A The Batting Lab az adattudományt alkalmazza annak érdekében, hogy segítsen a gyerekeknek az „ütősebb” eredmények elérésében, ezáltal az adatokat és az analitikát elérhetőbbé, átélhetőbbé és szórakoztatóbbá teszi. Az adattudatosság fejlesztése segít a fiataloknak boldogulni egy olyan világban, amelyet egyre inkább a technológia vezérel. Ugyanazok az eszközök, melyek a The Batting Lab-et is működtetik, világszerte segítik a vállalkozásokat és a kormányokat a jobb döntések meghozatalában és az életminőség javításában.

„A statisztikai kompetencia ma már sok területen követelmény. Tisztában vagyok azzal is, hogy az adatok és az analitika ismerete nélkül nem tudnék karriert befutni a baseball front office-ban” – mondta Sig Mejdal, a Baltimore Orioles általános igazgatóhelyettese, szabermetria-szakértő és korábbi NASA-mérnök. „Úgy látom, hogy a SAS a The Batting Lab projekt révén az adathoz értő polgárok új generációját igyekszik inspirálni, akik az analitika segítségével lesznek képesek dolgozni a legsürgetőbb kihívásaink megoldásán. A projekt olyan készségeket fejleszt, amelyekre a gyerekeknek szükségük lesz a jövőben, akár az üzleti életben, a mérnöki pályán, az orvostudományban, a közigazgatásban vagy más területen helyezkednek el.”

Technológiával ellátott pálya

A The Batting Lab egy technikai eszközökkel felszerelt baseball pályát jelent, amelyet érzékelőkkel és kamerákkal szereltek fel, hogy rögzítsék az ütőállás, a lendítés és a labda repülésének részleteit. A mesterséges intelligencia, a számítógépes vizualizáció és az IoT analitika a mozgások adatait valós időben elemzi, a visszajelzéseket és javaslatokat pedig a pálya padlóján és falain elhelyezett kijelzőkön keresztül osztja meg.

Érzékelői és kamerái ütőlendítésenként és dobásonként több mint 50 000 adatpontot gyűjtenek. Egyetlen 50 ütésből álló játszma során ez több mint 2,5 millió adatpontot jelent.

Az ütőjátékosok megtapasztalhatják, miként optimalizálhatják a súlyeloszlást, a kéztartást, a törzsmozgásokat és más tényezőket. A The Batting Lab profi játékosok többezer ütését analizálta annak érdekében, hogy felépítse az optimális lendítés modelljét.

„Azt hittem, hogy ez csak egy átlagos baseballketrec lesz, rengeteg kamerával. Nagyon meglepődtem, mert olyan volt, mint egy űrhajó” – mondta a 12 éves Genkai Sharmin, aki egyike volt annak a gyerekcsoportnak, amelyik először tapasztalta meg a The Batting Lab-et. „Ezután már látom, mit csináltam rosszul. A rendszer megmutatta nekem, hogy hogyan fejlődhetek.”

„A Batting Lab képes szórakoztató formában átadni, mit jelent az adatelemzés. A gyerekek közvetlenül az ütések közt képesek felhasználni az információkat, hogy ezáltal javítsanak teljesítményükön” – tette hozzá Lucy Kosturko, a SAS oktatási programmenedzsere. „Célunk, hogy a résztvevő gyerekek könnyebben alkalmazzák majd az adatokat problémamegoldásra, készségek fejlesztésére és a világunk megértésére.”