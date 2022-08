A jelentkezők közül végül tíz vállalkozás került az európai programba. Az EIT Foodot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai Unió egyik szerve támogatja.

A női vállalkozók 5 hónapos pre-inkubációs programon vesznek részt, amelyben az agrár-élelmiszeripari ágazat sajátos kihívásaira való megoldások létrehozásához kapnak segítséget. Ez a program a női vállalkozókat támogatja vállalkozásuk fejlődésének korai szakaszában, általában még a cég megalapítása előtti szakaszban.

EWA Program először Magyarországon

A programsorozatot immáron harmadszor meghirdető EIT-food eddig 8 európai országban több mint 250 pályázatot gyűjtött össze. A harmadik szezonban további 11 országra kiterjesztett EWA immáron Bulgária, Csehország, Görögország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Horvátország, Törökország és Portugália női agrár vállalkozóinak is lehetőséget kínál a fejlődésre.

A múlt héten online lezajlott „matchmaking” programon 10 vállalkozó és 10 mentor ismerkedett meg egymással, ezzel hivatalosan is elindult az Empowering Women in Agrifood projekt Magyarországon.

A programon részt vett Aleksandra Bara is az EIT Food North-East részéről, aki üdvözölte a közönséget és röviden bemutatta az EIT Food kezdeményezést. A program networkinggel és Müller Tamás (Pozi.io) bevezető előadásával kezdődött az EWA programról és arról, hogy mit jelent a mentorálás és hogyan segít a vállalkozóknak.

A programba jelentkezett hölgyek közül van olyan, aki Írországból települt haza, mert a földrajzi adottságok itt a legjobbak számára a sáfrány termesztésre, tervei szerint a megtermelt gyógynövény hasznos tulajdonságait széles körben kívánja megismertetni.

Szintén izgalmas kérdés, hogy a nagyvárosi gombatermelés lesz- a magyarok új hobbija, mindenesetre az egyik pályázó kutatásai szerint van jövője a nagyvárosi kertek mellett akönnyen megtermelhető élelmiszer előállításnak. Helyet kapott a 10 legjobb között több újrahasznosít ási projekt is, amelyek közül a beltéri komposztálás, vagy a biointenzív kertészet is a környezetterhelés csökkentését, a vegyszer és műtrágya mentes megoldások mellett száll síkra. Különösen érdekes, hogy a hagyományos alapanyagok felhasználását is újragondoló vállalkozás miként készít a borecetből szuper egészséges üdítőitalokat, vagy hogy milyen milyen lesz a jövő egészséges „smoothie-ja” laktóz és minden mentes, finom és tápláló.

A POZI.io által szervezett mentorok és a csapatok találkozóján a vállalkozások többsége megtalálta a neki szükséges segítőt, aki az elkövetkező hónapokban a tematikusan összeállított programban végigvezeti. A program záróeseményén novemberben a csapatok számot adnak majd az előre haladásukról és remélhetőleg hamarosan új női vállalkozásokkal bővül a hazai mezőgazdasági startupok köre.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)