A program egyben arra motiválja a fiatalokat, hogy segítsenek az arra nyitott hatvan feletti rokonaiknak, ismerőseiknek eligazodni a digitális eszközök használatában.

A mai, augusztus 12.-ei fiatalok világnapjára az NMHH összegyűjtött néhány olyan digitális megoldást, amelyet az idősebbeknek is érdemes lehet megtanulni. Ezek beüzemeléséhez (azaz a telepítéséhez, a regisztrációhoz és az első használathoz) érdemes fiatalabb hozzátartozóik segítségét kérni, hosszú távon azonban megkönnyítheti a mindennapi életet.

Az alkalmazások között említik a Magyar Posta iCsekk alkalmazását. Mobilra vagy tabletre letöltve csak a csekken látható QR-kódra kell irányítani a kamerát és máris kártyás fizetéssé alakítja a csekkbefizetést. A kártyaadatokat megadva már csak jóvá kell hagyni a tranzakciót és a csekket be is fizettük. Telepítés után érdemes regisztrálni a kártyaadatokat, így a jövőbeni használatok alkalmával nem kell az összes bankkártyaadatot újra és újra felvinni. Fizetés után pedig hasznos, ha megjelöljük a csekken, hogy azt már befizettük.

A Google térképkeresője segít például a menetrendek alapján kiszámolni, hogyan jutunk el a leggyorsabban és legegyszerűbben egy kiválasztott helyre, de ismeri az intézmények és üzletek nyitvatartási idejét, így akár azt is megtudhatjuk, érdemes-e még elindulni. A kedvenc helyeinket, útvonalainkat megjelölhetjük és elmenthetjük, így akár egy kattintással előhívhatjuk és megnézhetjük, mikor indul a következő busz, troli vagy villamos, mikor kell útnak indulnunk és mikor érkezünk meg.

Android készülékekre a Google térkép, Apple eszközökre az Apple Maps a leggyakoribb, a fővárosban tömegközlekedőknek azonban hasznos lehet a BKK BudapestGO alkalmazása is, amely szintén letölthető Android- és Apple-verzióban is, és nemcsak útvonaltervezésre, de jegy- és bérletvásárlásra is használható.

A meteorológiai alkalmazásokkal bárhol, bármikor megnézhető az adott város, régió időjárása; az Ország Meteorológiai Szolgálat Meteora nevű applikációja mellett az Időkép és a Köpönyeg alkalmazás is kiváló.

Aki szeretné megtudni egy-egy növény nevét, annak nélkülözhetetlen segítség lesz a PlantNet növényhatározó alkalmazás, amely egy fotó alapján azonosítja be a növényt. Az alkalmazás két irányba is segít: feltöltött képeinkből ugyanis egy nemzetközi tudóscsoport vizsgálja az egyes növényfajok elterjedtségét. A haladók megpróbálhatják ugyanezt madarakkal is; a Merlin Bird ID madárfotókkal és madárdalokkal is remekül dolgozik Android és Apple készülékeken is.

Az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő alkalmazása egyszerre küldi el a segélyhívást és a pontos helyét is. A helymeghatározó funkció abban is segít, hogy megtudjuk, merre található a legközelebbi defibrillátor, rendelőintézet és gyógyszertár.

Az NMHH idősebbek mobilinternet-használatát segítő tematikus oldalán, a netrefel.hu címen más alkalmazásokat is ajánlanak a nyelvtanulástól a fitneszig.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)