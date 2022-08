Változatos érveket sorolnak a V4 Startup Force alumni startupjai azzal kapcsolatban, miért érdemes jelentkezni a Design Terminal visegrádi vállalkozásfejlesztési ösztöndíjprogramjára. Rengeteg új tudás, befektetőkkel való kapcsolat, új értékesítési és hálózatépítési lehetőségek, friss, külsős észrevételek a vállalkozás működése kapcsán, és nem utolsó sorban a régiós terjeszkedés, mint elsődleges lépés a hosszú távú siker érdekében – ezek a legfontosabb, jelentkezés mellett szóló érvek. Kétségkívül

a legnépszerűbb előny, hogy országonként több üzleti találkozón is részt vehetnek a startupok.

A jelenlegi, globális gazdasági nehézségek közepette még nagyobb nyomatékot kap, mennyire erős a kötelék Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia között. A V4 Startup Force 2018 óta épít sikerrel hidat a négy ország vállalkozói ökoszisztémái között a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával és szakmai partnerekkel közösen.

A szervezők eredetileg is az összetartó közösség létrehozását és a régió gazdasági erejének felmutatását tűzték ki célul. Jelesül, hogy a startupok és a nagyobb piaci szereplők számíthatnak egymásra, és amellett, hogy a program helyben építi a tehetségeket, a régióban tartja a vállalkozásokat, hosszú távon meg is tudja mutatni a globális piacnak a térség erejét.

A kezdetek óta több, mint 70 résztvevő startup fejlesztését vitte sikerre a V4 Startup Force, több, mint 350 üzleti találkozó keretén belül. Az őszi szemeszter hamarosan indul, szeptember 11-ig adott a lehetőség magyar, cseh, szlovák és lengyel B2B vállalkozások számára, hogy itt jelentkezzenek.

Ebben a félévben is húsz vállalkozás jut be az első, kiválasztási körbe, ahol már azonnal releváns üzleti képzésben részesülnek. A fő programba összesen négy – országonként egy – startup kerül be. Az intenzív, háromnapos virtuális bootcamp, vagyis a felkészítő tábor után november 2. és 26. közt, a végső válogatásba bekerült négy startup online és offline programokkal kísérve járja be a visegrádi régiót. Az első három hetet virtuálisan, a harmadikat pedig Budapesten, offline valósítják meg a szervezők.

A Design Terminalhoz ebben az évben is csatlakozott partnerként a cseh DEX Innovation Centre és a szlovák Campus Cowork, illetve a lengyel Startup Hub Poland.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)