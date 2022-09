A globális tévé- és szórakoztatóelektronikai piacon is egyre meghatározóbb szereppel bíró Hisense idén két díjat is magáénak tudhat: a vállalat 4K Mini-LED ULED 65U8HQ névre hallgató tévéje a „Prémium LCD TV”-k kategóriában lett a legjobb, míg a Hisense U5120GW soundbar a „Legjobb házimozirendszer” címet vihette haza.

Az Expert Imaging and Sound Association (EISA) 29 ország 55 vezető technológiai kiadványát képviselő szövetség, amely idén negyvenedik alkalommal díjazta a televíziós, kép- és hangtechnikai termékek legjobbjait. A szakma krémje két díjat is odaítélt a Hisense-nek, a vállalat egy ULED modellel és egy házimoziszettel is elhozta a legjobbaknak járó elismerést.

Tűpontos képek, színházi hangélmény

Az EISA zsűrije által méltatott Hisense 65U8HQ ULED tévé csúcstechnológiájával hívta fel magára a zsűri figyelmét. A készülék a Full Array Local Dimming Pro-val párosított Mini-LED technológiájának köszönhetően több mint 160 egymástól függetlenül vezérelt dimmelési zónával bír és több mint 1 milliárd színárnyalatot jelenít meg, az általa alkotott kép pedig ultraprecíz, tiszta és részletgazdag. A szakértők ezenfelül a modell több mint 1000 nites csúcsfényerejét, a képernyő mozgásmegjelenítését, valamint annak széles betekintési szögét emelték ki.

A Smart TV hangélményben sem nyújt kevesebbet, amelyért a Dolby Atmos-t támogató, fejlett, többcsatornás térhatású hangrendszere felel. A modell továbbá a piacon fellelhető legjobb játékfunkciókat kínálja a gamereknek: automatikus alacsony input lag módja és 120 Hz-es képernyőfrissítési frekvenciája rendkívül gördülékennyé, remegésmentessé és tisztává teszi a játékélményt.

A Hisense U5120GW soundbar a házimoziszett kategóriában szorította háttérbe a versenytársakat. A készülék 11 beépített, többdimenziós hangszóróval és egy 180 wattos vezeték nélküli mélysugárzóval rendelkezik, melyek segítségével 5.1.2 csatornás, éles és tiszta hangzásra képes. A Dolby Atmos, a DTS:X és a Hi-Res audio rendszereknek köszönhetően a soundbar igazi színházi hangélményben részesíti a felhasználót, továbbá hangalapú asszisztens támogatással (Google, Amazon Alexa, Apple Siri) is segíti a kikapcsolódást.