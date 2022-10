A Neumann Társaság az elmúlt években teljesen megújította az évtizedek óta ismert ECDL képzési rendszert, modernizálva, aktualizálva az ebben elérhető modulokat, felvéve a nemzetközi ICDL-közösség fordulatszámát. Az európai (ECDL) elődhöz képest már nemzetközi számítógép-használói jogosítványnak (ICDL) nevezett rendszer felhőalapú, automatikus vizsgaszoftverrel, továbbá adaptív tréning megoldásokkal rendelkezik, támogatandó az önképzést, az új tanulási-tanítási formákat.

Az alapszintű irodai, szövegszerkesztő, táblázatkezelő tudások mellett magasabb szintű képzésekhez is használható, az IT biztonságtól, elektronikus aláírástól a látványos prezentációk készítéséig. 2020 óta az online kooperáció és az algoritmikus gondolkodás, programozói készség is megjelentek a modulkínálatban.

Akár 75 pontot érhet az egyetemi felvételinél az ICDL

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanulmányi bizottsága 2024-től figyelembe veszi a 400 felvételi pontszám feletti 100 pont beszámításánál az ICDL-t: az ICDL Base bizonyítványt 25 ponttal, az ICDL Standardet 50 ponttal, a fejlett digitális ismereteket igazoló ICDL Advanced tanúsítványt pedig 75 ponttal honorálják a BME-n. Tehát a megszerezhető többletpontok háromnegyede teljesíthető a digitális kompetenciák igazolásával.

Az Óbudai Egyetemen 35 pontot ér bármilyen típusú ICDL- bizonyítvány igazolása a felvételi eljárás során 2024-től. Mindkét tanintézmény esetében legfeljebb 400-as felvételi pontszám feletti 100 pont beszámításánál lehet kalkulálni az ICDL által jelentett extra pontokkal.

Nem csak műszaki területen szükségesek a digitális kompetenciák

„Fontosnak tartjuk, hogy ne csupán a műszaki jellegű oktatási intézmények fedezzék fel az ICDL fontosságát, akár a művészeti, bölcsészeti, orvosi képzésekbe is beépüljön az ICDL által minőségbiztosítottan nyújtott tudás. – fogalmazott dr. Beck György, a Neumann Társaság elnöke. – A célunk a társadalom általános digitális fejlettségének növelése, mert ebben van tennivaló. A DESI index mutatói szerint hazánk a 27 uniós tagállam közül jelenleg a 22. helyen áll digitalizációban, az emberi tényezőt, a digitális kompetenciát tekintve pedig csak a huszonharmadikok vagyunk. Míg több területen javulás tapasztalható, az elmúlt években a digitális kompetenciák területén még romlott is a helyezésünk. Ezen szeretnénk változtatni az ICDL szélesebb körben való elfogadottságával.”