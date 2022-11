Nyugat-európai kutatások megfigyelték, hogy a megfelelő felkészítés segítségével csökkenthető az altatások száma. A klasszikus felkészítő füzeteken túl új lehetőséget teremt a virtuális valóság (VR), mellyel valósághűen szimulálható a képalkotás.

A magyar egészségügyi szakemberekből álló OncoVR csapata korábban egy tartósan kórházban fekvő, főként daganatos gyermekek számára fejlesztett virtuális élménnyel hívta fel magára a figyelmet.

A játék hazánkban már 8 kórházban segíti a pszichológusok munkáját.

Az új virtuális valóság játék célja, hogy a gyerekek a valós procedúra előtt átélhessék a vizsgálat élményét, ezáltal felkészültebben érkezzenek meg a szorongással teli MR vizsgáló helyiségbe. Ezért klinikai kutatásokba kezdenek, melyek során arra keresik a választ, hogy az MR szimuláció képes-e csökkenteni szorongást a gyermekeknél és szülőknél egyaránt, valamint az altatásos beavatkozások számát.

Az OncoVR csapata orvosok, kutatók, valamint pszichológusok segítségével dolgozta ki a virtuális élmény fő elemeit. A játék első része során a teljes vizsgáló helyiség körbejárható a gyerekek számára, az MR készülék pedig klassz célpont egy célbadobós játékhoz. A szoftver megalkotásában a Digital Thinkers fejlesztői segédkeztek a csapatnak.

A játék második felében a vizsgáló készülék egy űrhajóvá alakul át, ahol Mendi, a sárkány egy űrutazásra kalauzolja a bátor gyermekeket.

Forrás: OncoVR

Az űrhajóban hibernációs fázis jelképezi a mozdulatlanságot, míg a cél a Mars bolygón való landolás. Az űrben való barangolás során a mesébe ágyazott mindfulness meditációt halhatnak a gyerekek, melynek célja olyan olyan technikát bemutatni, amelyet később a valós vizsgálat során relaxációra, és így a szorongás csökkentésre is használhatnak a gyerekek. Az élmény megalkotásában a King’s College London, Goldsmiths, University of London, Humansys Ltd tanára és kutatója, Schlosser Károly Kornél pszichológus, MBCT és ACT terapeuta vett részt.

„A koncepció a kontextuális magatartás tudomány pszichológiai rugalmasság modelljén alapul, amely többek között olyan elemekből is áll, mint a tudatos jelenlét (ismertebb nevén mindfulness). A testtudathoz és légzésmeditációkhoz kötött, metaforikus, mesés helyzetekhez igazított gyakorlatokkal érjük el, hogy a gyerekek a lehető legkönnyebben tudjanak alkalmazkodni az új és kellemetlen környezet kihívásaihoz” – mondta Schlosser Károly Kornél.