„Kikerült a munkaerőpiacra egy olyan generáció, melynek tagjai profin kezelik az okoseszközöket. Teljesen másképp kommunikálnak, mint például a szüleik, amikor dolgozni kezdtek. Az új generáció nem szeretne a klasszikus, nyolctól négyig tartó munkarendben dolgozni, vagy műszakos beosztásokat vállalni, inkább egy pörgősebb, izgalmasabb életre vágynak. Ezért is gondolom, hogy a jövőben a feladatok kiszervezése hasznosabbnak bizonyulna. Egyre vonzóbb a szabadúszó életforma, melynek legnagyobb előnye, hogy ott dolgozol, ahol akarsz. Ez a cégek számára is hatékony megoldás költségben, időben, és eredményben is, a munkavállaló pedig több fajta munkakörre is szert tehet, ezáltal fejlődhet.” – mondja Perle Judit.

A papírnál fontosabb a megbízhatóság

A cégvezető a hozzáértést, a tehetséget, és a szuperképességeket hasznosabbnak véli, mint bármely végzettséget igazoló bizonyítványt, szerinte ugyanis hiába van valakinek több diplomája, ha nem ért az adott munkakörhöz, illetve nincs meg benne a kellő motiváció és elhivatottság a vállalat iránt.

„Több cégvezetővel is egyetértettünk abban, hogy egyre nehezebb megbízható, hosszú távon is foglalkoztatható beosztottat találni, akire lehet építeni, aki teljes bedobással dolgozik. A mai kor nagy kihívása, hogy meg tudjuk szólítani az embereket, hogy a munkakörök számukra is vonzóak legyenek.