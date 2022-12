A 3D nyomtatás lehetővé teszi, hogy rétegekből felépítve, mondhatni a semmiből készítsünk tárgyakat. A technikát szerte a világon már sok mindenre használták házak és iskolák építésétől egészen a lőfegyvergyártásig.

Segítségével nem csak nagy méretű szerkezetek készíthetők, hanem olyan aprók is, mint az ereink, amelyek egy napon remélhetően a szív- és keringési rendszer betegségeinek kezelésére is alkalmasak lesznek. A belgiumi székhelyű Cerhum olyan technológiája már ma elérhető és Európában engedélyezték is alkalmazását betegeken.

Hogyan lehet 3D-csontot nyomtatni?

A Cerhum szerint a testünkön belüli csontképződés olyan vegyi anyagok felhasználásával történik, mint a hidroxiapatit (HAP) és a tri-kalcium-foszfát (TCP). Ezeket a vegyi anyagokat csontsejtjeink állítják elő, majd a csont elhelyezkedésétől függően a kívánt konfigurációkká alakítják.

Érdekes módon ezek a szerek nagyon olcsón előállíthatók tömeggyártási módszerekkel. A Cerhumnak nemcsak gyártani sikerült, hanem megalkotta a módszert, amellyel emberi csontok 3D-nyomtatására is fel lehet használni.