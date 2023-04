„Egyik szerviz sem vállalja, hogy az adatok a javítás után rajta maradjanak a telefonon. Igaz, hogy szakszerűen kicserélik a meghibásodott alkatrészeket, de az előírások miatt ez mindenképpen adatvesztéssel jár, másrészt többszörösébe kerülhet, mint a készülék aktuális értéke, ha egy régebbi típusról van szó. Ezért érdemes először az adatmentést megcsináltatni és csak utána a javítást.” – hívta fel rá a figyelmet.

Érdemes tehát olyan szolgáltatót keresni, ahol az ügyfél igényei szerint történik a hiba felmérése, és ez alapján kísérlik meg a szakemberek az adatmentést, folytatta.

Bevetésre készek a speciális adatmentő szoftverek

Az Emlékmentő Digitalizáló Stúdió a készülékek garanciális javításával nem foglalkozik, ezért teljesen soha nem állítja helyre a készüléket, csak az adatok mentésére fókuszál: 90 százalékban utolsó mentsvárként keresik meg őket az emberek.

„Minél többször nyúlnak hozzá egy telefonhoz, annál nehezebb feltérképezni a valódi hibát, de egészen kilátástalan helyzetben is van remény. Arra is van mód például, hogy ha épek maradtak a megfelelő adattároló alkatrészek, amik szükségesek az adatmentéshez, akkor azt egy működő donorba átépítik, ezáltal pedig lehetséges az adatok kinyerése is belőlük. Ez időigényes és egyben veszélyes művelet is, mert elég egyetlen rossz mozdulat, és minden törlődik a memóriából.”

A szakértő tájékoztatása szerint, náluk olyan adatmentő szoftverek és eszközök állnak rendelkezésre, melyeket például a nemzetközi bűnüldözésben is használnak a titkosszolgálatok. A technológia komolyságát jól mutatja, hogy milliós nagyságrendű az ára, és a kiválasztott cégek is csak átvilágítás után férhetnek hozzá ezekhez a speciális eszközökhöz és programokhoz. Ezáltal lehetőség nyílik számukra adatokat kinyerni telefonokból még akkor is, amikor már minden más szakértő lemondana arról.