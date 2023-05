A Google már régóta dolgozik azon, hogy a mesterséges intelligencia segítségével segítsen kezelni az éghajlati válságot, illetve a veszélyeztetett közösségeknek biztonságban maradni és alkalmazkodni az éghajlatváltozás hatásaihoz. Ezen erőfeszítések részeként ma 80 országra terjeszti a Google árvíz-előrejelzési kapacitásait.

A szolgáltatás 60 új, afrikai, ázsiai-csendes-óceáni, európai, dél- és közép-amerikai országgal bővül, köztük Magyarországgal is.

A kormányok, segélyszervezetek és magánszemélyek ezekben a régiókban mostantól akár már hét nappal korábban (48 órával hamarabb, mint tavaly) hozzáférhetnek a kritikus információkhoz. Így a Flood Hubnak, a Google platformjának köszönhetően felkészülhetnek az árvizekre és alkalmazkodhatnak a változó körülményekhez. A felület 460 millió ember által lakott területen jeleníti meg a folyóvízi árvizek előrejelzéseit, megmutatva, hogy azok mikor és hol fognak bekövetkezni.

A felület most már olyan régiókat is érint, ahol a lakosság a legnagyobb szálakban van kitéve árvízveszélynek, ilyen például Hollandia, Vietnám, Mianmar, Laosz és Kambodzsa. Emellett olyan országokat is tartalmaz, ahol jellemzőek a szélsőségesebb időjárási viszonyok, mint amilyen Európában Belgium, Spanyolország és Németország, vagy a közép-amerikai Dry Corridor Nicaraguában, Hondurasban és Guatemalában.

A Google emellett jelenleg is azon dolgozik, hogy tovább bővítse az árvíz-előrejelző riasztásokat a Keresőben és a Térképen. A vállalat célja, hogy az információk akkor álljanak a felhasználók rendelkezésére, amikor a legnagyobb szükségük van rá.

Az emberek árvizekkel szembeni segítése mesterséges intelligencia használatával

A Google 2018-ban indította el az árvíz-előrejelzést Indiában, és terjesztette ki Bangladesre, hogy ilyen módon segítsen az éves árvizek katasztrofális következményeivel való megküzdésben. A globális MI és gépi tanulási előrejelző modellek fejlődésének köszönhetően 2022-ben további 18 országban kezdte el alkalmaznia technológiát, megnyitva az utat a mai globális terjeszkedés előtt.

A mesterséges intelligencia különféle, nyilvánosan elérhető adatokat, például időjárás-előrejelzéseket és műholdképeket dolgoz fel. A technológia ezután két modellt kombinál: a „hidrológiai modellt”, amely egy folyóban áramló víz mennyiségét jelzi előre, valamint a belvíz modellt, amely megjósolja, hogy mely területek lesznek érintettek, illetve milyen mély lesz a víz.

Az éghajlati kockázatnak kitett közösségek támogatása

A Flood Hub része a Google válságkezelési munkájának, amelynek célja, hogy az emberek a kritikus pillanatokban - beleértve az erdőtüzeket és a földrengéseket is - megbízható információkhoz és erőforrásokhoz jussanak. A vállalat több mint egy évtizede dolgozik együtt az első vonalbeli és vészhelyzeti dolgozókkal, hogy közösen olyan technológiát és programokat fejlesszenek ki, amelyek növelik a biztonságot, segítik az emberek tájékoztatását és a veszélytől való védelmét.