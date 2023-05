A műtéten a korábban a magzatok méhen belüli szívműtétének elvégzésére használt technikákat vetettek be. Miután megállapították, hogy a magzat optimális helyzetben van, az orvosok kis adag gyógyszert és fájdalomcsillapítót fecskendeztek be, hogy megakadályozzák a mozgását. Ezután katétert vezettek be az anya hasába, és egy kis fémtekercset helyeztek az érbe, hogy csökkentsék a vérnyomást.

Közvetlenül a műtét után a magzat vizsgálata jelentős vérnyomásesést mutatott. Kenyatta két nappal a műtét után, március 17-én kislánynak adott életet a terhesség 34. hetében. A videón balra a házaspár látható, jobbra pedig az orvos a Denver nevet kapott csecsemőt tartja karjában.

Denver az újszülöttgondozó osztályon végzett több hetes megfigyelés után hazatérhetett. „Nagyon stabil volt közvetlenül a születés után, nem volt szüksége a szokásos kezelésre, spirál elhelyezésére vagy gyógyszeres kezelésre a szívműködésének támogatásához” – mondta Louise Wilkins Haug, a Brigham and Women's Hospital orvosa.

Születése óta két hónap is eltelt, nem kell gyógyszert szednie szívelégtelenségre, és a neurológiai vizsgálatokon sem észlelnek rendellenességet.