Az utazással összefüggő csalások az internetes bűnözők egyik legfontosabb bevételi forrását jelentik, mivel nyaraláskor sokan keresik az akciós, kedvezményes utazásokat, lakásbérlési lehetőségeket.

Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója, az ESET az egyik leggyakoribb, ingyenes nyaralási csalástípusról közölte, az áldozatokat kéretlen e-mailekkel, telefonhívásokkal vagy sms-ben keresik fel, azt állítva, hogy nyaralást nyertek egy olyan sorsoláson, amelyen egyébként nem is vettek részt. Válasz esetén a csalók pénzt kérnek az ingyenes nyaralás igénybevételéhez, vagy az állítólagos, befizetendő illetékek miatt.

Az adathalász e-mailek, szöveges üzenetek, telefonhívások és online hirdetések gyakran légitársaságok, utazási irodák vagy ár-összehasonlító portálok lemásolt oldalaira irányítják az áldozatokat, akik hamis visszaigazoló e-maileket vagy foglalási igazolásokat kapnak, és gyakran csak akkor szembesülnek a csalással, amikor a reptéri utasfelvételi pulthoz érkeznek.

Az elemzés szerint a kiberbűnözők időnként jelentős kedvezményekkel kínálnak állítólagos nyaralásokat, repülőjegyeket, szállásokat és egyéb csomagajánlatokat. Ebben az esetben a jegyek ugyan valódiak lehetnek, de a kedvezményes ár annak köszönhető, hogy azokat lopott bankkártyával vagy feltört törzsvásárlói számlával vásárolták. Az ajánlatokat közösségi médiában, spam e-maileken vagy automata telefonhívásokon keresztül is hirdethetik.

Más oldalak azt ígérik, segítenek utazási vízumot, útlevelet, nemzetközi vezetői engedélyt vagy más dokumentumot szerezni. Többnyire kormányzati weboldalakat hamisítanak, és pénzt kérnek olyan alapszolgáltatásokért is, amelyek általában ingyenesek. A kapott dokumentum pedig sok esetben nagy valószínűséggel hamisítvány.

Az ESET szerint egy újabb csalásra az ad lehetőséget, hogy az interneten hirdetett, magántulajdonban lévő, bérelhető nyaralóknak egyre nagyobb a forgalmuk, és emiatt csalók is adnak fel hirdetéseket a jogszerűen működő online foglalási és hirdetési oldalakon.

Ezek az ingatlanok azonban vagy nem léteznek, vagy nem is kiadók, esetleg többször is eladják ugyanazt a helyszínt és időpontot.

Az elemzés szerint az is veszélyes lehet, ha valaki egy repülőtér, kávézó vagy más nyilvános hely nyílt wifi hálózatán lép be a banki alkalmazásába, hacsak nem használ megbízható VPN-szolgáltatást, amely titkosítja a kapcsolatot, és megfelelő védelmet biztosít. Az ESET szakértői szerint lehet, hogy a hivatalos ingyenes hálózatnak látszó wifi például egy hamis hotspot, amelyet kiberbűnözők éppen azért hoztak létre, hogy megfigyeljék a böngészési tevékenységet, és jelszavakat, személyes, pénzügyi adatokat lopjanak. A csalók a valódi nyílt hálózatokra is rácsatlakozhatnak, hogy kövessék mások online tevékenységét, és feltörhetik a hálózatot, hogy ott kártékony szoftvereket terjesszenek.