Maussannak hatalmas tábora van az UFO-közösségben, YouTube-csatornáját közel egymillió feliratkozott követi. Bár az idegen életre vonatkozó korábbi állításai állítólag hamisak voltak, a mexikói parlamenti meghallgatás után az UFO-rajongók úttörőként ünnepelték, és felkerült a címlapokra szerte a világon.

Miközben a NASA már hónapok óta vitákat folytat az UAP-okról (ez az UFO-k most divatos amerikai elnevezése), most váratlanul belecsöppentek a mexikói idegenek vitájába is:

„Nem ismerjük a bemutatott mintákat” – mondta David Spergel, a Simons Alapítvány elnöke és a NASA UAP független kutatócsoportjának elnöke. – „Azt ajánlom a mexikói kormánynak, hogy ha valami furcsaságuk van, tegyék elérhetővé a mintákat a világ tudományos közössége számára, hogy megnézzük, mi az."

A közelmúltban tett erőfeszítések ellenére, hogy az UAP-król folyó vitát a szenzációhajhász összeesküvés-elméletektől a tudományhoz tereljék, még mindig nehéz komolyan foglalkozni az idegen élet és az azonosítatlan jelenségek kérdéseiről. Mint ismert, július végén az Egyesült Államok Kongresszusa meghallgatást tartott az UAP-okról, ahol azt is elhangzott, hogy a kormány eltitkolja az idegen technológiákat és a nem emberi „biológiát”, s megpróbálja elfedni az igazságot.

Meglehetősen nagy állítások, kevés vagy semmilyen bizonyítékkal alátámasztva.

Eközben a James Webb Űrteleszkóp azonosította azt, ami sokkal megbízhatóbb bizonyíték a csillagközi élet lehetséges bizonyítékaira. A távcső szén-dioxid és metán nyomait találta a K2-18 b bolygón, amely körülbelül 120 fényévnyire van tőlünk az Oroszlán csillagképben.

A tanulmány a dimetil-szulfid nevű molekula lehetséges jelenlétét is dokumentálja, amit csakis élet hozhat létre. A Földön található dimetil-szulfid nagy részét az óceánok fitoplanktonja bocsátja ki.