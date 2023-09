Pop-up kiállításon mutatja be a generatív művészet lehetőségeit a legnagyobb hazai prompter közösség. A mesterséges intelligencia üzleti felhasználását célzó konferencián főleg szakmai közönség számára demonstrálják, hogy mennyit fejlődött a generatív képalkotás az elmúlt egy évben.

A Prompter Csoport, egy a Facebookon Prompters Hungary néven szerveződött, rendkívül aktív mesterséges intelligencia programokkal dolgozó alkotói közösség, amely 1200 tagja a folyamatos fejlődést célozta meg. Tagjaik között találunk lelkes amatőröket és professzionális művészeket egyaránt, akik felismerték a grafikus Ai megoldásokban rejlő lehetőségeket.

„Nem vagyunk művészek, a Csoport tagjai nagyon színes képet mutatnak, ennek ellenére azt gondoljuk, hogy nem mindenki képes a mesterséges intelligencia segítségével értékelhető műalkotásokat létrehozni. Nem kívánjuk a grafikusok, festők vagy fotósok világát felbolygatni. Véleményünk szerint az Ai egy új lehetőség, amelynek vannak művészeti kifutási lehetőségei is. Csoportunk tagjai rengeteg időt töltenek tanulással és ennek a tudásnak a végeredménye az a minőségi tartalom, amelyet most a kiállításba rendeztünk. – magyarázza Csoport alapítója, Turcsán Tamás Péter.

Tartósított Naprendszer

Forrás: Prompter Csoport

Weboldaluk, a PrompterCsoport.hu oldal magyar közösségi platformként és mozgalomként definiálja magát, amely az alkotók és az Ai-generált grafika és promptok köré szerveződik. Célja, hogy összefogja az e területen érdeklődő vagy dolgozó embereket, elősegítve a tudásmegosztást és a közös fejlődést. Folyamatosan kutatják az új lehetőségeket, beszámolnak az AI-grafika lehetőségeiről és kihívásairól, miközben kiállításokat és eseményeket is szerveznek, hogy a tehetséges alkotók munkáját széles közönség elé tárják.

„A Prompter Csoport nem csupán egy online platform vagy közösség – ez egy mozgalom. Hiszünk abban, hogy az mesterséges intelligencia által generált grafika nem csak egy technológiai újítás, hanem új eszköz a kreativitás, az oktatás, és az emberi kapcsolatok erősítésére.” – állítja az alapító, aki a startupok világában dolgozik és hobby szinten kezdett el az Ai eszközökkel alkotni.

A Párizsi Udvar átriumában kiállításra kerülő 19 képet a Brand Art Studio zsűrizte. Az alkotások technika és téma tekintetében is igen színes képet mutatnak, minden pixelükben a mesterséges intelligencia és a művészet találkozását ünneplik, bemutatva az Ai generált képek lenyűgöző világát. A mostani kiállítás a konferenciához kapcsolódik, a későbbiekben azonban mindenki számára nyitott kiállításokat is terveznek a Prompter Csoport tagjai, akik remélik, hogy egyre többen érdeklődnek majd a mesterséges intelligencia és művészet izgalmas kereszteződése iránt. A bemutatkozó tárlat lehetőséget nyújt arra is, hogy a látogatók elgondolkodjanak a jövő művészetének alakulásáról, a mesterséges intelligencia felhasználásának új lehetőségeiről, akár személyesen is kérdezzenek a Prompter Csoport jelenlevő alkotóitól.