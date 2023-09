Az OGEX roadshow idén is bejárja az összes vármegyeszékhelyt, szeptember 8. és november 25. között Magyarország minden szegletébe eljuttatva a videójátékok iránti szenvedélyt.

A pandémia végén, 2022-ben indult útra az OGEX, melynek célja a játékiparban és technológiai innovációkban rejlő újdonságok bemutatása, melyet egyedülálló módon, egy „roadshow” keretében szerveztek meg, s így a kezdeményezés elérte Magyarország összes nagyvárosát.

Ahogy tavaly, az OGEX idén is szélesebb közönséghez juttatja el a legújabb gaming és e-sport trendeket. A 2023-as eseménysorozat helyszínein a látogatók autószimulátorok, VR eszközök és retro játékok mellett meglátogathatják az OGEX gamer múzeumát, cosplay bemutatókat követhetnek nyomon, valamint az edukációs aktvitivásokkal és a helyszíni előadásokon belátást nyerhetnek a gaming és az e-sport mélyebb szegleteibe is. Az OGEX helyi rendezvényein az egyes vármegyeszékhelyek klubjai és egyesületei is részt vesznek, így a különböző vármegyék lakói közelebb kerülhetnek a helyi közösségekhez, ezáltal segítve a hazai gaming és e-sport kultúra további fejlődését.