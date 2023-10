A digitális állampolgársággal összefüggő törvényi szabályozásokat novemberben nyújtják be az Országgyűlésnek - mondta Rogán Antal, aki szeretné, ha a jogszabályt még december közepéig elfogadnák, és jövőre hatályba léphetne.

Közölte, 2024-ben jelenik meg a Digitális állampolgár mobil alkalmazás, ez biztosítja az állam központi elérését. Első lépésben mindenkit megkeresnek, aki fent van az ügyfélkapun, hogy töltse le ezt a mobil alkalmazást.

Azzal számol, hogy 2025-ben már minden 10 ezer feletti esetszámú ügy digitálisan intézhető lesz, ahogy az életesemények közül a születéssel és az autóátírással összefüggő ügyek is. Továbbá elkezdődik a piaci szereplők bevonása is, hogy egy banki ügy vagy biztosítás intézésénél is használni tudják ezt a központi mobil alkalmazást.

A digitális állampolgárság az államot is kötelezi arra, hogy digitális állam legyen. Versenyelőnyt fog jelenteni a magyar gazdaság minden ágazatának

– fogalmazott Rogán Antal.

Biró Marcell, az SZTFH elnöke a konferencián elmondta, ebben a bizonytalan, felbolydult világban Magyarország történelmi lehetőség előtt áll az IT-gazdaság területén.

Az állam az elmúlt 10-13 évben nagy lépéseket tett: a befektetőbarát adókörnyezet mellett az EU-s lehetőségeken belül is vonzó jogi, pénzügyi és infrastrukturális lehetőségeket tud biztosítani az ország a high-tech vállalkozások megtelepüléséhez. Ezek elősegítik a hazai innovációt, hozzájárulnak a magyar GDP növekedéséhez, a külföldi tőke beáramlásához és vonzó jövőképet tudnak adni a képzett magyar munkaerő számára – fejtette ki az SZTFH elnöke.