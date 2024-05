Az InstaCash 2022 októberében bekerült a Fintechzone 20 legígéretesebb magyar fintech cégét felsoroló listájára, 2023-ban a Vodafone Digitális Díj III. helyezettje lett és elnyerte az „Év Technológiai Megoldása” minőségi díjat is. A társaság a már jól megszokott utánvét, átutalás vagy bankkártyás fizetés mellett kínál, új, biztonságos fizetési módot.

„A technológia teljesen új, tehetősebb vásárlói szegmens prémium fizetési módjaként jelent valós pénzügyi megoldást” – fogalmazott Bruzsa Géza, a társaság vezérigazgatója. „Felmérések szerint az online vásárlói körnek igen nagy része, mintegy 76 százaléka nem szívesen választ webshopos vásárláskor áruhitelt fizetési módként, aggódik a rejtett költségek miatt, de mégis van igénye egy részletfizetést biztosító kényelmi szolgáltatásra.”

BNPL-lel garantált a biztonság

Az InstaCash részletfizetési megoldása azok számára jelenthet valós alternatívát, akiknek a vágyott termék egyösszegű kifizetése nehézséget okoz, illetve emiatt el kellene halasztaniuk a vásárlást. A Buy Now Pay Later (BNPL) vagyis „vásárolj most, fizess később" digitális megoldással a kereskedők valós időben 3-6 havi részletfizetési lehetőséget tudnak biztosítani vásárlóiknak.

A szolgáltatásnak nem az a célja, hogy a webshop kamatbevételre tegyen szert, hanem, hogy egyfajta kényelmi szolgáltatásként segítse a vásárlást, ezért a felhasználók rendkívül egyszerűen, nyomtatványok kitöltése, apróbetűkben rejlő plusz költségek, a banki hiteligényléshez kapcsolódó frusztrációk, munkáltatói igazolás nélkül, azonnali, automatizált bírálattal tudnak kamatmentes részletfizetést igényelni.

Egyedülálló az InstaCash által nyújtott megoldás, mivel ellenőrzi, hogy a vásárló valóban képes lesz-e fizetni a részleteket. „Nem engedjük, hogy valaki túlköltekezzen, s olyan terhet vállaljon magára, ami túlnyúlik a háztartási költségvetésén.”

A Magyarország vezető fintech cége által fejlesztett modell a versenytársakkal szemben élen jár abban, hogy a banki interface alapokra épül, elektronikus úton vizsgálja az elmúlt 90 nap bankszámlatörténetét, a rendszer motorja kiértékeli, hogy a bejövő és a kimenő pénzek, költési szokások szerint belefér-e az ügyfél szabad kapacitásába a havi részletek törlesztése.