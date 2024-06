„Szeretném, ha az emberek tudatosabban gazdálkodnának az idejükkel, felismerve, hogy mely tevékenységeik hozzák a legtöbb örömöt és elégedettséget az életükbe. A rendszer nemcsak a munkaidő nyomon követésére alkalmas, hanem személyes tevékenységek rögzítésére és értékelésére is. Ez segít abban, hogy jobban átlátható legyen, mire mennyi idő jut a mindennapokban, és szembesít azzal is, mik azok az elemek, amelyek a legtöbb időt rabolják el más, hasznosabb cselekvésektől. Ez különösen fontos azok számára, akik éveket töltöttek el egy nem kielégítő munkakörben, vagy akik rossz szokásaik rabjai maradnak anélkül, hogy tudatosítanák magukban ezek káros hatásait”, avatott be Kriston Gábor.

Az élet inspirálta

A fejlesztő a saját tapasztalataiból indult ki, amikor az alkalmazást kifejlesztette. Látta, hogy az emberek gyakran elpazarolják az életüket olyan tevékenységekkel, amelyek nem hoznak nekik igazi örömöt vagy értéket, és nem ismerik fel időben, ha nem megfelelő irányba haladnak. Szeretett volna egy egyszerű, de hatékony eszközt kínálni, amely segít a felhasználóknak felismerni és átértékelni, hogy mire fordítják az idejüket. Elmondása szerint ez a kezdeményezés nem csupán azoknak kínál iránytűt, akik már régóta keresik az önfejlesztés útjait, hanem azok számára is, akik most ismerkednek csak ezzel a világgal. Ahogy fogalmaz: „Ha mindenki egy ilyen rendszert használna úgy, ahogy a Facebookot használják, akkor sokkal boldogabbak lehetnénk.”